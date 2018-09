Liverpool - Členové hlavní britské opoziční strany budou dnes v rámci výročního sjezdu hlasovat o usnesení, kterým by se strana zavázala k podpoře druhého referenda o brexitu v případě, že nebudou vyhlášeny předčasné parlamentní volby. Případné referendum by však podle všeho nebylo opakováním toho z června 2016, nýbrž hlasováním o finálních podmínkách britského odchodu z EU dojednaných britskou vládou v Bruselu. Hlasování na labouristické konferenci v Liverpoolu se zřejmě uskuteční před obědovou přestávkou kolem 13:45 SELČ.

Předseda labouristů Jeremy Corbyn považovaný za euroskeptika řekl, že vypsání druhého referenda podpoří, pokud se pro to jeho strana rozhodne. Podle průzkumu agentury YouGov si druhé referendum o brexitu přeje výrazná většina labouristických členů.

Usnesení sepsané v neděli večer ale přímo nepodporuje opakování předloňského hlasování, v němž Britové rozhodli o odchodu své země z EU. Podle stínového ministra financí Johna McDonnella by nové referendum nemělo obsahovat možnost zvrátit výsledek toho původního a mělo by pouze rozhodovat o osudu finální dohody o rozluce. McDonnell zároveň zdůraznil, že o znění otázky by rozhodoval parlament.