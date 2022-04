Laboratoře v úterý odhalily 6708 případů covidu, je to znovu pokles

Praha - V úterý přibylo v Česku 6708 potvrzených případů koronaviru. Stejně jako v pondělí je to mezitýdenní pokles o čtvrtinu. Podezření na opakovanou nákazu bylo 1253, i to je méně než před týdnem. Zájem o testování se snižuje. Trvale klesá také incidenční číslo, za posledních sedm dní připadá v ČR na 100.000 obyvatel 349 nakažených. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Denní počty nově potvrzených případů nákazy postupně klesají přibližně od začátku února. Tehdy přibylo 1. února přes 57.000 případů nákazy koronavirem, což bylo nejvíce za den od začátku epidemie v Česku v březnu 2020

V nemocnicích je momentálně 1656 pacientů s koronavirem. Před týdnem jich bylo více než 2000. Počet lidí v těžkém ale nepatrně vzrostl, a to ze 106 na 109.

Laboratoře v úterý provedly 26.000 testů. V mezitýdenním srovnání je to pokles o více než 8000 testovaných. Pozitivita zůstala přibližně na stejné úrovni. V případě nejčastějších preventivních testů se covid-19 prokázal u 23 procent vzorků, u epidemiologické indikace bylo pozitivních 21 procent testovaných a u diagnostické indikace zhruba 31,5 procenta.

Incidenční číslo znovu kleslo napříč celou republikou. Nejvyšší je v Praze. Za uplynulý týden připadá na 100.000 Pražanů 502 nakažených. V žádném jiném kraji není incidenční číslo vyšší než 400. Relativně nejlépe je na tom Liberecký kraj s incidencí 243 a Karlovarský kraj s incidencí 255.

Od 1. března 2020, kdy se v Česku objevily první případy koronaviru, laboratoře potvrdily téměř 3,85 milionu případů nákazy. S covidem dosud v zemi zemřelo 39.784 lidí.