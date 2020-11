Laboratoře dnes odhalily přes 1800 případů covidu

Praha - V Česku dnes do 18:00 přibylo zatím 1841 potvrzených případů nemoci covid-19, o 163 méně než minulé pondělí za stejnou dobu. Oproti neděli, kdy za celý den laboratoře evidovaly 1509 nakažených, je už nyní nárůst vyšší. O víkendu se ale obvykle testuje méně než ve všední den. Laboratoře v Česku provedly v neděli 6981 testů na koronavirus, zhruba o 2000 méně než ve stejný den před týdnem. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Koronavirem se v Česku od začátku epidemie nakazilo přes 494.000 lidí. Čtyři pětiny z nich už se uzdravily, počet zemřelých dnes zatím stoupl o 43 na celkových 7334 případů. V neděli zemřelo 99 lidí s covidem. Pokud by ministerstvo tento údaj už zpětně nerevidovalo, což bývá časté, bylo by to poprvé od 18. října, kdy za den zemřelo méně než 100 lidí s koronavirem.

Od začátku listopadu zemřelo s covidem přes 3800 lidí, téměř o 1000 více, než za celý říjen. V šesti listopadových dnech přesáhl denní počet zemřelých 200. Nejvíc lidí s covidem zemřelo 3. listopadu, a to 257.

S nemocí se aktuálně potýká přes 88.000 lidí. U většiny nakažených má nemoc mírný průběh, v nemocnici bylo v neděli 5296 pacientů s covidem, o 125 méně než v sobotu. Přibližně 15 procent z nich je v těžkém stavu. Ve srovnání se začátkem listopadu je současný počet hospitalizací o 2200 případů nižší.

Nákaza je v současné době nejvíce rozšířena na Havlíčkobrodsku, kde za uplynulých sedm dní zaznamenali zhruba 603 nakažených na 100.000 obyvatel. Následuje Svitavsko s 502 případy a Chrudimsko, kde se nákaza za poslední týden prokázala shodně u 465 případů v přepočtu na 100.000 obyvatel.

Z téměř 7000 testů na koronavirus, které laboratoře udělaly v neděli, byl pozitivní výsledek u 21,6 procenta vzorků. V předchozích zhruba dvou týdnech přitom byly běžné hodnoty mezi 25 a 30 procenty. Výrazné snížení podílu pozitivních testů bylo výsledkem započtení antigenních testů s výsledkem potvrzeným testem PCR v posledním týdnu. Díky tomu dnes kleslo i skóre v protiepidemickém systému PES, a to z nedělních 62 na 57 bodů. Poprvé se tak dostalo na úroveň třetího, tedy prostředního stupně. Při setrvání na této úrovni po sedm dní může expertní tým ministerstva zdravotnictví navrhnout vládě další zmírnění opatření. To by znamenalo už například otevření obchodů či restaurací, zrušení nočního zákazu vycházení nebo venkovní akce pro 50 osob.

Systém PES hodnotí vývoj epidemie v Česku podle čtyř kritérií. Výpočet skóre vychází z hodnoty reprodukčního čísla, tedy průměrného počtu dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, podílu pozitivních ze všech denních testů za posledních sedm dní a počtu nakažených na 100.000 obyvatel v obecné a seniorské populaci. Roli hraje i klesající nebo rostoucí trend. Podle výše skóre je země zařazena do jednoho z pěti stupňů, na který jsou navázána i opatření.