Řím - Zelená proti stresu, žlutá pro dobrou náladu. Ráno si vybíráme barvy oblečení podle toho, jak se probudíme, zda jsme plni energie nebo unaveni, abychom vyjádřili naše pocity a znovu nabyli dobré nálady. Proč bychom nemohli učinit totéž s naší snídaní a dopřát si čas od času čistotu mléka, optimismus medu nebo borůvek? Píše to italský deník La Repubblica.

Psycholožka Gaia Vicenziová a bioložka z římské univerzity La Sapienza Valeria de Balzová spojily své poznatky a vytvořily sedm barevných menu pro první jídlo dne. "Barvy mají schopnost ovlivňovat naše emoce a naše chování," vysvětluje Vicenziová, autorka publikace Šaty nelžou. Žlutá, pomerančová a červená dodávají vitalitu, otevřenost a dynamiku. Fialová, modrá a bílá podporují tendenci k pomalosti, klidu a uzavřenosti. Vybíráme si barvy podle toho, jak se cítíme, jestli jsme unaveni nebo odpočinuti. Stejným způsobem mohou barvy působit na náš stav: jestliže chceme zpomalit rytmus, měli bychom se v kuchyni a v ledničce zaměřit na studené barvy, zatímco chceme-li zrychlit, měli bychom volit barvy teplé.

Sedm snídaní je koncipováno pro dospělou osobu, která nevede sedavý způsob života. Jsou vyvážené a vycházejí ze společného základu. Obsahují mléko, které je důležité pro přísun vápníku a proteinů; sušenky biscotti či nějakou sladkost nebo plátek dortu pro získání energie v podobě jednoduchých a složených cukrů; ovoce kvůli vláknině, minerálním látkám a vitamínům. Ty jsou důležité pro začátek dne zejména u lidí, kteří nemají vždy možnost sníst doporučované dvě až tři porce za den.

Snídaně má dodat tělu 15 až 20 procent denní kalorické potřeby, uvádí Valeria del Balzová. Důležité je nesnídat ve spěchu a najíst se pořádně, ale také nejíst stále totéž. "Jsme zvyklí obměňovat to, co jíme k obědu a k večeři, dělejme totéž i se snídaní," zdůrazňuje nutriční poradkyně. Má to dvojí výhodu: první jídlo dne se může stát lákavější a jeho obměňování zlepšuje přísun výživných látek a tedy nutriční kvalitu.

Oranžová podporuje radostné rozpoložení, otevřenost vůči druhým. Je to ideální barva, abychom vycházeli z domova pozitivně naladěni a plni energie. Snídaně může být složena ze sklenky mléka s kávou či bez ní, pomerančové šťávy nebo pomeranče, zákusku (asi 50 gramů) s marmeládou nebo tří sušenek s ovocem.

Červená k snídani je přímo stvořena k tomu, aby nám pomohla vyjádřit náš názor při pracovní schůzce. Tato barva je oživující a spojuje se s touhou po moci a autoritě. Můžeme si dát sklenku mléka s kávou nebo bez ní či jeden bílý jogurt, plátek chleba (40 gramů) s jahodovým džemem nebo sladkost s červeným ovocem a porci ovoce, například ostružiny nebo maliny nebo šťávu z červeného pomeranče.

Modrá může stimulovat uvolnění napětí, klid a důvěru. Můžeme si dát tři plátky chleba s borůvkovou marmeládou, mléko nebo jogurt a porci ovoce, jako jsou borůvky.

Ve dnech, kdy si přejeme zpomalit, abychom zůstali sami sebou, volme černou nebo hnědou. Snídaně se může skládat z kakaa, kávy, suchého ovoce a celozrnných produktů. Zelená je výrazem klidu, vytváří harmonii. Jsme-li stresovaní a unavení, můžeme snídani obohatit o kiwi či zelené jablko a zapít zeleným čajem.

Žlutá, barva slunce, vede k optimismu, naději a schopnosti koncentrace. Obohaťme snídani o med, pomerančovou marmeládu, ananas či šťávu z grapefruitu. Bílá je symbolem čistoty, čerstvosti a obnovy. K snídani si můžeme dát kromě chleba či croissantu sklenku mléka, bílý tučný jogurt, jablko či hrušku.