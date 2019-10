La Repubblica: Proč s přibývajícími lety tloustneme

Řím - Fyzička už není to, co bývala. A tak se kromě vrásek a bílých vlasů s přibývajícími lety téměř nevyhnutelně objevuje nějakých pár kilogramů navíc. Nezávisle na tom, jak jíme. Jak stárneme, je stále obtížnější udržet si svou váhu. Proč tomu tak je? Tuto otázku si položili vědci ze stockholmského Institutu Karolinska ve spolupráci s Uppsalskou a Lyonskou univerzitou. Ve své studii prokázali, že ve stáří se snáze tloustne kvůli tomu, že klesá schopnost ukládat tuky do tukové tkáně a odstraňovat je.

Tým vědců v rozpětí 13 let analyzoval tukové buňky 54 mužů a žen. Z analýzy vyplynulo, že u obou pohlaví s postupem let klesá obměna tuků v tukové tkáni, čili rychlost, s níž jsou tuky odstraňovány z tukových buněk a naopak v nich ukládány. Tato skutečnost je předpokladem pro zvyšování hmotnosti.

Ti, kdo nadále jedí normálně jako dřív, tedy nekompenzují tento pokles tím, že by jedli méně kalorií, ztloustnou v průměru o 20 procent. "Výsledky poprvé ukázaly, že procesy v naší tukové tkáni regulují změny tělesné hmotnosti během stárnutí nezávisle na jiných faktorech," vysvětluje jeden z autorů studie Peter Arner. "To by mohlo otevřít možnosti nových postupů pro léčbu obezity," citoval ho italský deník La Repubblica.

Vědci pak zkoumali obměnu tuků u 41 žen, které se podrobily takzvané bariatrické operaci, tedy zmenšení žaludku nebo zkrácení trávicího traktu. Experti tak chtěli zjistit, jak míra obměny tuků může ovlivňovat jejich schopnost udržet si získanou váhu v následujících čtyřech až sedmi letech. Z výsledků vyplynulo, že pouze těm ženám, které měly nízkou úroveň obměny tuků před zákrokem, se podařilo ji zvýšit, a tedy si udržet úbytek na váze.

Vědci doporučují, že proti pomalé obměně tuků lze bojovat i tím, že se budeme více pohybovat. "Obezita a nemoci spojené s ní se staly globálním problémem. Pochopení dynamiky tukové tkáně a toho, co u člověka množství tukové tkáně reguluje, nebylo ještě nikdy tak důležité," podotýká Kirsty Spaldingová z Institutu Karolinska.

Podle jiné studie snižuje riziko obezity to, že polovinu porce nějakých pochutin, třeba smažených brambůrků nebo uzenin, nahradíme sušeným ovocem. Experti sledovali po dobu 20 let tři skupiny lidí - 51.529 mužů ve věku od čtyřiceti do pětasedmdesáti let, 121.700 žen od pětatřiceti do pětapadesáti let a 116.686 žen ve věku od čtyřiadvaceti do čtyřiačtyřiceti let. Monitorovali jejich zdravotní stav, váhu a výživu. Ukázalo se, že ti, kdo jedli alespoň 14 gramů sušeného ovoce denně, měli menší riziko, že za čtyři roky přiberou dva či více kilogramů.

Ochranný efekt sušeného ovoce je ještě patrnější, když se konzumuje místo nezdravých pochutin. Výsledky studie podporují závěr, že pravidelná konzumace sušeného ovoce bohatého na vitaminy, minerální soli a "dobré" tuky prospívá zdraví a pomáhá udržet pod kontrolou váhu. Například tím, že přispívá k pocitu sytosti.