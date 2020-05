La Repubblica: Povede pandemie k rozvoji obnovitelných zdrojů?

Řím - Jaká budoucnost nás čeká? Obnoví se spotřeba ropných produktů, nebo sanitární krize, která zasáhla plíce lidí, zvýší pozornost vůči kvalitě ovzduší? Oteplování klimatu je vážná věc a čas, jak ho omezit, je krátký. K tomu je třeba zásadní spolupráce na mezinárodním poli. Proto znepokojuje napětí mezi Spojenými státy a Čínou, píše italský deník La Repubblica.

Dnes nám ještě není jasné, zda pandemie a přetrvávající napětí mezi USA a Čínou budou znamenat historický obrat, jak soudí četní pozorovatelé. Jak známo, trh s ropou je podroben fluktuacím, které závisejí na logice trhu a na spekulacích, a to více než na politickém napětí, na kartelových dohodách či místních politických krizích, a proto si žádný seriózní ekonom nedovolí předvídat další vývoj.

Sanitární krize zasáhla, byť s menší silou, sektor obnovitelných zdrojů, do nichž se vkládá naděje na zmírnění klimatické krize. Jaká budoucnost nás čeká? Zvedne se spotřeba ropných produktů? To je předčasné předpovídat. Je možné, že po sanitární krizi, která zasáhla plíce lidí, bude pozornost vůči kvalitě ovzduší vyšší?

Britský týdeník The Economist předvídá cenu barelu na dlouhou dobu kupředu na 20 dolarů (500 Kč). To by vedlo k tomu, že by se méně investovalo do nových ložisek. Lze předpokládat střednědobý pokles produkce. Jde také o to, že politika, jejímž cílem je snížit koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší, tedy postupné omezování spotřeby uhlí, ropy a zemního plynu, znamená, alespoň v první fázi, přechod na elektrické zdroje, počínaje automobily a dalšími dopravními prostředky. Obnovitelné zdroje tak budou výrazně upřednostňovány, a to jak pokud jde o cenu jejich výroby, tak i proto, že ropa a její deriváty přispívají k produkci energie jen minimálně.

Před pandemií se v Itálii velkoobchodní cena elektřiny pohybovala kolem 52 eur (1400 Kč) za megawatthodinu, dnes klesla na 32 eur (860 Kč), a to díky poklesu spotřeby a ceny plynu. V posledních letech průmyslová cena elektřiny z obnovitelných zdrojů klesala a překonávala všechny rekordy. V těchto dnech dosahuje největší solární zařízení na světě v Abú Zabí (Spojené arabské emiráty) rekordních 13,5 dolaru (338 Kč) za megawatthodinu a v Evropě, v Portugalsku, loni na dražbě klesla cena solární elektřiny na necelých 15 eur (400 Kč) za megawatthodinu. Průmyslové ceny energie z velkých solárních a větrných zařízení tak mohou konkurovat energii vyráběné ze zemního plynu, která se pohybuje v rozmezí 44 až 68 dolarů (1100 až 1700 Kč) za megawatthodinu.

Pokud jde o větrnou energii, stojíme možná před epochální změnou související se vzestupem "plovoucí" větrné energie, jejíž potenciál je obrovský. Podobná dynamika se právě projevuje v sektoru výroby baterií, na nichž závisí blízká budoucnost elektrických automobilů a také akumulace energie pro elektrické sítě.

Tím spíše znepokojuje konflikt mezi Spojenými státy a Čínou: aby bylo možno čelit klimatické krizi i pandemii, je třeba zásadní spolupráce na mezinárodní úrovni. Zemní plyn bude ještě na několik let nezbytný, ale v perspektivě snižování emisí bude muset být postupně vyřazován. Tam, kde bude nejobtížnější od něho upustit, bude muset být nahrazován syntetickými plyny, jako je například biometan, a to bude již nyní vyžadovat investice do vědy a rozvoje. Klimatická krize je vážná a čas nezbytný k tomu, abychom jí mohli čelit, je omezený: je třeba zrychlit.