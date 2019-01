Řím - James Bond, agent 007, příliš miluje alkoholické nápoje, které popíjí při každé příležitosti, a tím ohrožuje své zdraví. K tomuto závěru dospěli vědci, kteří analyzovali jeho chování ve 24 filmech, píše italský deník La Repubblica.

Mezi pronásledováním a explozemi, intrikami a pokusy o otravu jedem agent tajných služeb s povolením zabíjet James Bond příliš pije alkohol. Pohlédneme-li kritickým okem na více než šest desetiletí filmů, od roku 1962 do roku 2015, ihned si povšimneme: oblíbený agent 007 je neustále přiopilý. Nedělá nic jiného, než že pije alkohol, ať už sám nebo ve společnosti, a to v každou denní dobu. Při některých příležitostech dokonce zkonzumuje tolik koktejlů, že přímo překračuje množství alkoholu, které může lidské tělo tolerovat.

Vědci z Otažské univerzity v Austrálii soudí, že vzhledem k obsahu alkoholu v nápojích a vzhledem k rychlosti, s jakou je do sebe hází, dosáhl vrcholu 6,1 promile alkoholu v krvi, což je úroveň, která by pro mnohé z nás byla smrtelná.

Nejde jen o problém množství vypitého alkoholu, je třeba rovněž uvážit riziko, jemuž se James Bond vystavuje při svých akcích, do nichž se pouští ihned poté, co se napil. Po popíjení v baru se agent nebojí zasednout za volant, stíhat nepřátele či jim unikat nebo se milovat se ženami, přičemž má vždy hned vedle postele zbraň. Zkrátka náš hrdina je jednoznačně alkoholik. Vědci navrhují, aby se šel léčit.

Problém s nadměrnou konzumací alkoholu se nevyhýbá ani Itálii. Podle italského ministerstva zdravotnictví se v roce 2017 snížila obvyklá spotřeba alkoholu během jídla, avšak údaje o tom, jak se alkohol pije během dne, jsou znepokojivé, především pokud jde o mladé lidi.

V roce 2014 konzumovalo příležitostně alkohol 27 procent Italů, zatímco v roce 2016 to bylo již o dvě procenta více. V roce 2016 se opíjelo, zejména koncem týdne, 17 procent mladých lidí ve věku mezi osmnácti a čtyřiadvaceti lety. Podle statistických údajů v roce 2017 tvrdilo 65,4 procenta Italů, že pravidelně pije alkoholické nápoje. Vedlejšími účinky alkoholu jsou nejvíce postiženi mladí lidé, ve věku od šestnácti do sedmnácti let, a staří lidé ve věku od pětašedesáti do pětasedmdesáti let. Největší riziko hrozí mužům.

Změna zvyků pokud jde o popíjení alkoholických nápojů se týká také změn preferencí. Mezi nejoblíbenější už nepatří jen víno a pivo, ale nápoje s vysokým obsahem alkoholu, likérů a aperitivů.