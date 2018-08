Řím - Abychom očistili organismus a - proč ne - shodili nějaký ten kilogram, není nezbytné držet přísnou dietu spočívající v konzumaci nechutných a opakujících se jídel a snít o pěkné porci těstovin. Můžeme si však vybírat ta správná jídla v umírněných dávkách a přistupovat k nové dietě s optimismem, píše italský deník La Repubblica.

Za prvé se vyhýbejme všem potravinám, které zpomalují trávení a zatěžují organismus. Nemusíme se zříci bohatého stolu, ale pozměňme své návyky a dovolme orgánům, jako je žaludek, játra a ledviny, aby eliminovaly odpad, který se zde nahromadil.

Abychom mohli držet očistnou, ale i redukční dietu, musíme vynechat potraviny bohaté na živočišné tuky (máslo, slaninu, uzeniny, smetanu), sladkosti, slazené nápoje, smažené pokrmy a alkoholické nápoje. Vynechme na jeden týden rovněž sýry, maso a ryby a dejme přednost rostlinným proteinům, jako jsou fazole, hrášek či čočka.

V dietě však nesmějí chybět sacharidy (rýže, těstoviny či chléb), které pokrývají naši potřebu složitých sacharidů. Kdybychom přestali tyto sacharidy konzumovat, mohl by to vést k prudkému poklesu glykemie s následnými dopady na náš fyzický stav. Dávejme však přednost celozrnným potravinám.

Důležité je ovoce a zelenina, protože jsou bohaté na vodu, vitamíny a minerální soli, mají vysokou schopnost detoxikace a zajišťují přísun rostlinné vlákniny, která "čistí" střeva. Mají také významnou funkci při regulaci trávení. Zelenina má málo kalorií, ale má vysokou schopnost nás nasytit.

K omaštění používejme extra panenský olivový olej, výhradně v syrovém stavu. Nepřekračujme množství čtyř kávových lžiček za den, protože je vysoce kalorický.

Volme vždy sezónní zeleninu a ovoce. Ta, která pochází ze vzdálených zemí, obsahuje omezené množství vitamínů, protože mezi sklizní a konzumací uběhne příliš mnoho času.

Všechny druhy hlávkového salátu, artyčoky, štěrbák či chřest jsou ideální pro své detoxikační působení. Listová zelenina je bohatá na chlorofyl, má čistící a antioxidační účinky. Konzumujme ji denně, k obědu i k večeři, aniž bychom museli přihlížet ke kalorickému obsahu. Jezme raději čerstvou zeleninu nebo upravenou v páře či na grilu.

Jako zákusek nebo jako svačinu si můžeme dát sušené ovoce a ořechy (avšak dávejme si pozor na množství), protože umožňují přistupovat k hlavnímu jídle s menším hladem. Vlašské ořechy, mandle či pistácie mají dostatečný obsah prospěšných tuků, ale nízký glykemický index, takže zvyšují pocit sytosti.

Abychom výsledky diety vylepšili, musíme s ní vždy spojovat sportovní aktivity.

Abychom urychlili pozitivní účinky diety, zbavili se toxinů a překonali pocit hladu, musíme pít dostatečné množství vody. Voda má drenážní funkci, pomáhá nám v detoxikaci a má také sytící schopnost. Jestliže před snídaní, obědem či večeří vypijeme dvě sklenky vody, umožní nám to dosáhnut během jídla mnohem dříve pocitu sytosti. Účinek je ještě výraznější, pijeme-li vodu s bublinkami. A nejen to. Tím, že pijeme, iniciujeme sérii metabolických mechanismů známých jako termogeneze (produkce tepla pomocí výdeje energie), která nám skutečně pomáhá shazovat kilogramy. Jestliže do svého jídelníčku zařadíme denně alespoň osm sklenek vody, získáme lepší a trvalejší výsledky.