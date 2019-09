L´Express: Stále více lidí ve Francii nenakupuje u módních značek

Paříž - Velké značky prodávající konfekční oděvy spolu soupeří, aby do svých obchodů nalákaly spotřebitele na slevy. V posledních deseti letech ale velkým značkám klesl obrat o 40 procent. Kromě poklesu kupní síly a zvýšení prodeje přes internet za tím stojí další jev: "Je to jednoduché, nechodím už vůbec do obchodů," říká Pauline, která pracuje jako technická redaktorka jednoho start-upu zabývajícího se nemovitostmi.

Stále více lidí se totiž rozhoduje nesledovat módní trendy a definitivně přestávají nakupovat nové věci. Jedna pětadvacetiletá žena, která bydlí ve francouzském Toulouse, už rok nevstoupila ani do H&M, ani do Bonobo. "Asi před čtyřmi lety jsem se začala snažit omezit svůj odpad na nulu a postupně jsem chtěla snížit spotřebu všeho, včetně šatstva," citoval ji francouzský týdeník L´Express.

Více lidí se také rozhoduje neoblékat se už v těchto chrámech spotřeby a dává přednost second handu nebo si šijí oblečení doma. Tato změna se hmatatelně projevuje na tržbách značek. Podle Francouzského institutu módy (IFM) se počet lidí, kteří nakupují z druhé ruky, ve Francii loni zdvojnásobil a dosáhl 31 procent. Pauline se rozhodla pro Vinted a dnes nakupuje téměř všechno šatstvo, kromě spodního prádla, na této platformě. Před dvěma lety se zapsala na kurz šití, aby si mohla některé věci ušít sama.

Za tímto trendem stojí rozšíření povědomí o ekologii. "Móda je velmi znečišťujícím sektorem, známe její katastrofální dopady na životní prostředí," říká jednadvacetiletá studentka Sophie z Paříže a ujišťuje, že je pěkné, když se oblečení předává z generace na generaci. Stejně tak osmapadesátiletý François, který se obléká hlavně přes eBay, přiznává, že se jeho pohled na módu v průběhu let měnil. Nejprve ho odrazovaly ceny a chodil nerad nakupovat. Později si uvědomil ekologický význam nenakupování nových věcí.

"Fast Fashion (rychlá móda) znamená, že se vyhazují věci, které by se ještě daly použít," vysvětluje sociolog Frédéric Godart, který se specializuje na módu. Současný trend využívání starých věcí a nakupování z druhé ruky znamená, že lidé vyhledávají oděvy, které je možné recyklovat, kvalitu a tradici s respektem k biodiverzitě a lidským právům. Sophie neváhá pranýřovat způsob, jakým velké značky využívají svých zaměstnanců. Textilní průmysl je druhým největším znečišťovatelem planety po odvětví těžby ropy.

Třiatřicetiletá učitelka Juliette z Avignonu nakupuje na sociálních sítích. "Najdu tam všechno, co potřebuju," říká. Tento přístup je rovněž ekonomický. Jakmile přestala v prosinci nakupovat nové šaty, mohla si dovolit dovolenou navíc. Sociolog Godart hovoří o estetickém pohledu, který umožňuje oblékat se moderně vzhledem k tomu, že se módní trendy cyklicky opakují.

Jde o celkový trend, nebo o chvilkovou tendenci? Podle IFM čísla ohledně zhodnocování oblečení ukazují, že se tímto trendem řídí dvaapůlkrát více lidí do 30 let, než je celkový průměr. Místa, kde se před několika lety ještě nakupovalo z finančních důvodů, si našla nové publikum, říká Godart. Soudí přitom, že tato záliba v oblečení z druhé ruky zvýší ceny, protože se z některých věcí stanou luxusní předměty.

"Lidé žádají etický přístup a výrobci se tomu budou muset přizpůsobit," zdůrazňuje Pauline. Stále více mladých módních značek se pouští na trh s použitým zbožím a vybírá si věci v second handu. Možná je to první známka změny, poznamenal týdeník L´Express.