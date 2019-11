L´Express: Jak se vyrovnat s podzimní chmurnou náladou

Paříž - Podzim je možné prožít v plné formě, i když v tomto ročním období často klesá energie a morálka. Jak se zbavit splínu, udržet si přirozeně svou formu a prožít podzim v klidu? Návrat do zaměstnání po dovolené, méně světla a první nachlazení... Je to tak, přechod k podzimu nám bere energii a schopnost odolávat stresu i zdravotním problémům. To je normální. Ne všichni sice prožívají podzim stejně, ale je nutno konstatovat, že hodně z nás připouští, že cítí únavu, či dokonce smutek a depresi. Naštěstí je možné se s tím vypořádat, píše francouzský týdeník L´Express.

Důležité je pravidelně sportovat. Na podzim jsme líní, nejraději bychom se uložili k zimnímu spánku. Chyba! Abychom zůstali ve formě, potřebujeme se naopak hýbat. Jen fyzická aktivita vyvolává tu správnou únavu a pomáhá nám lépe spát.

Během fyzické aktivity mozek uvolňuje endorfiny, které způsobují pocit pohody a dobré nálady. Nezáleží na tom, jakou aktivitu si vybereme, ale musí být pravidelná a musí trvat alespoň půl hodiny. Můžeme chodit, běhat, plavat, tančit.

Abychom prodloužili pozitivní účinek fyzické aktivity a zajistili si dobrý spánek, je dozajista vhodná relaxace. Zvláště na podzim, kdy klesá energie. Zpomalme rytmus a soustřeďme se na sebe, ať už při józe, strečinku či pilates. Tím zklidníme tělo i duši. Prospěšné je také správné dýchání, které je vynikajícím protistresovým nástrojem.

Jezme vyváženě. Jakmile začne být trochu chladněji a dny se zkracují, máme sklon jíst více tuků a více cukru. Nejlepším prostředkem, jak se zbavit chmurné nálady, je pestrá a vyvážená strava, bohatá na ovoce, zeleninu, tučné ryby či libové maso.

Dávejme tedy přednost sezonnímu ovoci a zelenině a připravujme si pokrmy, které nás zahřejí, jako jsou polévky. Ráno začínejme den pořádnou snídaní složenou z proteinů, čerstvého i sušeného ovoce a vlákniny.

Posilujme svůj imunitní systém. Je lépe nemoci předcházet, než ji později léčit. Příchod podzimu znamená i šíření mikrobů a epidemií. Abychom se nemocem vyhnuli, konzumujme dostatek vitaminu C, který přispívá k tvorbě protilátek. Jezme syrovou či jen málo v páře povařenou zeleninu a ovoce bohaté na vitamin C, jako jsou pomeranče, kiwi či mango. Nápoj z bio citronu doplněného teplou vodou, který vypijeme každé ráno, může rovněž pomoci proti únavě a stimulovat imunitu.

Kúry s propolisem a probiotiky rovněž dokážou stimulovat imunitu. Propolis má antioxidační a antibakteriální vlastnosti a probiotika pomáhají při trávení potravin a brání šíření škodlivých mikroorganismů.

Na podzim potřebuje organismus více energie, aby se dokázal bránit. Proto je třeba více spát, a to nejméně sedm nebo osm hodin denně.

Nedostatek spánku oslabuje organismus a přispívá k podzimnímu a zimnímu splínu. Abychom si zlepšili náladu a zvýšili energii, je potřeba, abychom chodili spát dříve, než máme ve zvyku. Malá siesta po obědě je rovněž dobrým prostředkem, jak dobít baterie.

A konečně je potřeba omezit konzumaci kávy a nahradit ji zeleným čajem nebo odvary z heřmánku, lípy, kozlíku či mučenky. Tyto rostliny jsou uznávané pro své zklidňující, relaxační a sedativní účinky.