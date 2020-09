L-39NG splnil oficiální podmínky pro mezinárodní letový provoz

Odolena Voda (u Prahy) - Letoun L-39NG, který vyrábí Aero Vodochody, splnil oficiální podmínky pro mezinárodní letový provoz včetně bezpečnostních požadavků. Stroj proto získal certifikaci, která je základním předpokladem pro dodávky zákazníkům. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělil mluvčí Aera Vodochody Tobiáš Tvrdík.

Fotogalerie

Certifikaci vydává odbor dohledu nad vojenským letectvím ministerstva obrany, letoun ji získal necelé dva roky od představení prvního prototypu.

"Je to zlomový okamžik, mimořádný úspěch zaměstnanců Aera, který dokládá, že vrátit výrobu vlastních proudových letadel do Aera bylo naším správným rozhodnutím. Dosavadní investice do projektu přesáhly dvě miliardy korun, pro podnik představují základ pro dobrou budoucnost," uvedl spolumajitel Penty Investments Marek Dospiva. Skupina Penta Investments prodala v červnu Aero Vodochody maďarskému podnikateli Andrási Tomborovi a skupině Omnipol.

L-39NG je jako jeden z prvních letounů certifikován podle nových nadnárodních vojenských standardů, což znamená, že jeho certifikaci uznávají všechny vojenské autority EU a NATO.

"Získání certifikace je významný milník při vývoji letounu a zároveň je to důležitý vzkaz pro naše zákazníky. Rád bych tímto poděkoval všem, kdo k tomuto výjimečnému úspěchu přispěli," dodal prezident společnosti Omnipol Jiří Podpěra. Omnipol je strategickým partnerem projektu nového letounu.

V rámci testů pro certifikaci udělali odborníci zhruba 300 zkušebních letů na dvou letových prototypech, a rozsáhlé pozemní zkoušky na dalších dvou prototypech.

L-39NG je dle stávajícího prezidenta Aera Vodochody Dietera Johna nový letoun odpovídající současným i budoucím požadavkům na moderní výcvik taktických pilotů a zaručuje konkurenceschopné náklady. "Věříme, že jeho certifikace významně přispěje k budoucím objednávkám, které budeme moci brzy oznámit. Upřímně děkuji všem zaměstnancům, dodavatelům a partnerů za jejich profesionální úsilí a skvělou spolupráci," dodal prezident Aera.

Získáním typového certifikátu vývoj letounu nekončí. Do certifikace se budou postupně doplňovat další vylepšení a rozšiřování schopností dle požadavků zákazníků.

Letoun L-39NG se v sobotu představí na Dnech NATO v Ostravě, kde budou oba letové prototypy - jeden na statické ukázce ve VIP zóně, druhý na úvod sobotní letové ukázky.

Aero Vodochody oficiálně změní majitele zřejmě v nejbližších týdnech. Červnový prodej musel ve standardním procesu posoudit i antimonopolní úřad. Se změnou majitele také ve funkci skončí Dieter John, nový prezident má nastoupit po dokončení transakce. Server Lidovky.cz už dříve uvedl, že novým šéfem bude Viktor Sotona.