Kyzlink přiznal, že proti francouzské fyzičnosti došly basketbalistům síly

Paříž - S časem 29:46 minuty stráveným na hřišti byl křídelník Tomáš Kyzlink suverénně nejvytíženějším hráčem středečního duelu kvalifikace mistrovství světa v Paříži mezi českými basketbalisty a domácí Francií. Přiznal, že zápas byl v podmínkách Accor Areny hodně náročný. Oslabený tým kouče Ronena Ginzburga s finalisty loňských olympijských her v Tokiu také dokázal držet krok jen v prvním poločase a nakonec prohrál 60:95.

"Začněme u těch pozitivnějších momentů. První poločas jsme ukázali, že dokážeme hrát i s takto kvalitním týmem, ale ve druhém už bylo vidět, že když tenhle tým zapne na vyšší úroveň intenzity hry, tak máme ohromné problémy se dostávat v útoku do svých pozic a mít plynulejší hru, z čehož pramenily i zbytečné ztráty," řekl Kyzlink. Češi dokonce ve druhé čtvrtině vedli i o 12 bodů. "To nečekal nikdo, ale vstoupili jsme do zápasu sebevědomě, s dravostí a energií, která to vedení umožnila."

V poločase se protáhla pauza kvůli opravě rozbitého koše o téměř 20 minut a hráči se udržovali v tempu společně s Francouzi na jedné půlce. "Podmínky byly pro oba týmy stejné, Francouzi jen do poločasu zjistili, že jsme s nimi mohli hrát, a to už ve druhé půli nechtěli dovolit," nepřikládal Kyzlink neplánované pauze žádný podíl na obřím rozdílu ve skóre. Češi prohráli druhý poločas 18:57.

"Do velké míry to bylo ve fyzické připravenosti. Za sebe můžu říct, že jsem ve druhé půli už cítil, že mi odcházejí nohy, a bylo vidět, že Francouzi jsou po stránce fyzičnosti a intenzity o úroveň výš," prohlásil Kyzlink. Navíc postupem času Češi v zápase naráželi na kvality trojnásobného nejlépe bránícího hráče NBA Rudyho Goberta. "Musíme být při všem daleko obezřetnější a sami jste viděli, že lecjaké nájezdy byly zblokované nebo z toho byly ztráty. Bylo třeba hrát víc pod kontrolou a využívat střely z dálky. S tím jinak neuděláte nic, když tam máte takové věže," prohlásil Kyzlink.

Český tým se vyrovnával se ztrátou lídra Tomáše Satoranského a na rozehrávce chyběl i další hráč z NBA Vít Krejčí. Zranění kotníku Satoranského výrazně poznamenalo šanci českého týmu na delší rovnocennou partii proti favoritovi. "Je to pro nás ohromná ztráta, že tu chyběl. Ale myslím, že tým to může ještě stmelit, a ti co nejsou zvyklí hrát tolik minut, musí vzít na sebe zodpovědnost. Třeba Ondra Sehnal se toho zhostil velmi dobře a pro nás všechny byl tento zápas ohromnou školou," konstatoval Kyzlink.

Při absenci Satoranského, Krejčího a navíc i Jaromíra Bohačíka se podílel i na rozehrávce, v které pomáhala křídla. "Musíme pomáhat obzvlášť proti týmům jako Francie, která vytváří takovýhle tlak na míč. To by nebylo dobré nechat vše jen na rozehrávačích. My jako křídla tak musíme pomáhat s organizací hry, ale i s doskokem," podotkl Kyzlink.

V Accor Areně před 14.200 diváky čelily týmy velkému vedru. "Ale s těmi podmínkami se museli vyrovnávat i hráči Francie, nedá se na to vymlouvat a v tomhle zápase bylo evidentní, že domácí tým na tom byl fyzicky líp než my. Je to dané i somatotypy hráčů. Když máte pod košem dva borce skoro 220 (centimetrů) a na křídlech atlety černé pleti, tak musíte vymyslet, jak je nějak přechytračit, což se nám dařilo jen v první půli. Pak už jsme nebyli sto se držet herního plánu," prohlásil Kyzlink.

Český tým si mohl sice s podporou soupeře otestovat bouřlivou atmosféru, kterou po kvalifikačních zápasech může očekávat na začátku září v základní skupině na mistrovství Evropy v Praze. "Není tajemství, že zápasy v takových kulisách máme rádi, a francouzský basket je teď na vrcholu. Fanoušci v Paříži ukázali, jak jsou ohromně vášniví a jak dokážou svůj tým podporovat," ocenil atmosféru Kyzlink.