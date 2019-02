Praha - Legendární britsko-americký kytarista Slash dnes spolu se svou skupinou rozbouřil diváky pražské O2 arény. Během zhruba dvouhodinového setu zazněly zejména hity z jeho nového alba Living the Dream. Hudebník, který se proslavil jako kytarista hardrockové skupiny Guns'N'Roses, v Praze naposledy vystoupil v roce 2015.

Vystoupení zahájil Slash spolu se zpěvákem Mylesem Kennedym a kapelou The Conspirators energickou skladbou z nového alba Call of the Wild. K aktuální desce, jež vyšla loni v září, se formace vrátila například skladbami Serve You Right nebo pomalejší The Great Pretender.

Kytarista, vystupující v typickém nepřehlédnutelném cylindru, ale nezapomněl ani na fanoušky starších písní. Zahrál několik skladeb ze svého prvního alba, zazněla i skladba Nightrain z repertoáru Guns'N'Roses. Na dvě písně Kennedyho u mikrofonu vystřídal baskytarista Todd Kerns, při hitu We're All Gonna Die se k vokálům přidal i samotný Slash. Většinu večera ale zůstal jen u kytary.

Z velké části zaplněná hala odměňovala kapelu po každé písni bouřlivým potleskem. Lidé během celého koncertu tančili, skákali a tleskali do rytmu. Někteří hráli na imaginární kytary.

Hlavním hvězdám večera předskakovala kapela Phil Campbell and the Bastard Sons, kterou, jak již název napovídá, tvoří bývalý kytarista Motörhead spolu se svými třemi syny. Sestavu doplňuje zpěvák Neil Starr. Kapela, která má na kontě zatím jen jedno album, předvedla sehrané vystoupení. Zemřelého frontmana Motörhead Iana „Lemmyho“ Kilmistera uctila skupina písní Silver Machine. Zazněla také jedna z nejznámějších písní Motörhead Ace of Spades.

Slash vydal první sólové album v roce 2010, hostovali na něm známí hudebníci, například Ozzy Osbourne, Dave Grohl z Foo Fighters nebo zpěvačka Fergie z Black Eyed Peas. O dva roky později, už ve formaci s Kennedym, Kernsem, bubeníkem Brentem Fitzem a kytaristou Frankem Sidorisem vydal album Apocalyptic Love. Třetí deska World on Fire vyšla na podzim 2014.

Ke kapele Guns'N'Roses se Slash přidal v roce 1985 poté, co v 80. letech prošel několika skupinami. Kapelu opustil v roce 1996 právě proto, aby se mohl věnovat sólové kariéře. V roce 2016 kapela obnovila svou činnost, předloni v červenci vystoupila v pražských Letňanech.

V roce 2009 Slashe časopis Time zařadil na druhé místo žebříčku deseti nejlepších hráčů na elektrickou kytaru všech dob, o tři roky později se stal členem Rock'n'rollové síně slávy. Získal cenu Grammy, podle webu Gigwise se umístil na 21. místě v seznamu padesáti nejlepších kytaristů všech dob a magazín Rolling Stone ho zařadil v roce 2011 mezi 100 nejlepších kytaristů všech dob na 65. místo.