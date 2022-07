Kytarista Jeff Beck a herec Johnny Depp zahráli v pražském O2 universu

Praha - Aplaus několika tisíc lidí dnes v pražském centru O2 universum sklidil společný rockový koncert slavného kytaristy Jeffa Becka a populárního herce Johnnyho Deppa. Osminásobný držitel Grammy a člen rockové síně slávy Beck v první polovině koncertu nabídl několik instrumentálních skladeb ze své bohaté kariéry, zhruba po 50 minutách se k němu za potlesku publika připojil s kytarou a zpěvem Depp. Osminásobný držitel Grammy a člen rockové síně slávy Beck oblečený do prostého bílého trička a šedivých kalhot nabídl publiku několik vlastních skladeb i převzaté písně jako You Know You Know od Mahavishnu Orchestra nebo Stratus z repertoáru Billyho Cobhama.

"Když slyším jeho skvělou hru, mám chuť po příchodu domů rozšlapat svoji kytaru a nechat hraní," komentoval jeden z posluchačů umění hudebníka, kterého časopis Rolling Stone zařadil mezi stovku nejlepších kytaristů všech dob.

Depp, který se vedle herectví hudbě věnuje dlouho, na jeviště dorazil přibližně po 50 minutách Beckova hraní a jeho příchod vzbudil velký ohlas zejména u dámské části publika. Mnohé z přítomných žen a dívek si známého herce natáčelo na mobil a některé jeho největší příznivkyně se snažily z míst k sezení proniknout pod pódium.

Depp, který vedle zpěvu střídal akustickou a elektrickou kytaru, s Beckem mimo jiné zahrál píseň Isolation, kterou spolu nahráli před dvěma lety. Beck stejně jako při svém předchozím koncertu v roce 2014 na terase Jízdárny Pražského hradu v závěru vystoupení zařadil skladbu A Day in the Life z repertoáru Beatles. Ze své doprovodné skupiny nechával slavný hudebník největší prostor baskytaristce Rhondě Smithové.

V roli předkapely se představil kytarista Michal Pavlíček známý mimo jiné ze skupin Pražský výběr, Stromboli a BSP, který se prosadil i jako sólový muzikant. Vystoupení zakončil svým velkým hitem Země vzdálená, ve kterém zpěv Kamila Střihavky nahradily tři sboristky.

Pro velký zájem o vstupenky koncert legendárního kytaristy Becka se speciálním hostem Deppem přesunuli pořadatelé z Fora Karlín do koncertní haly O2 universum. Hala je součástí O2 areny, která má za sebou díky koncertům a zápasům hokejové extraligy nejúspěšnější čtvrtletí, co se návštěvnosti diváků týče. Od dubna do konce června do O2 areny dorazilo na koncerty téměř 360.000 diváků, přičemž v uplynulých letech ještě v předcovidovém období bývala návštěvnost v druhém čtvrtletí o více než třetinu nižší. Ze zahraničních hvězd se diváci dočkali například Hanse Zimmera, One Republic, Andrea Bocelliho, Erica Claptona, Enriquea Iglesiase nebo Scorpions. Zaplněné hlediště bylo i na domácí akce, jakými byly show Leoše Mareše, dvojkoncerty kapely Kryštof, koncert Michala Davida nebo Pocta Karlu Gottovi.