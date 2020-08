Kyselý ovlivňování spisů popřel, k soudu opět nepřišel

Olomouc - Vlivný olomoucký podnikatel Ivan Kyselý popřel, že by zasahoval do trestních řízení, jak uvádí obžaloba v případě Vidkun. Vyplývá to z jeho výpovědi v přípravném řízení. O jejím přečtení olomoucký soud rozhodl dnes, půl roku od otevření kauzy. Hlavní aktér korupční kauzy se dosud z jednání omlouval kvůli zdravotnímu stavu, k soudu nedorazil ani dnes. Podnikatel Kyselý je v kauze obžalován z účastenství na zneužití pravomoci úřední osoby. Podle žalobce na základě svých pokynů soustavně ovlivňoval a získával informace z trestních spisů.

Kyselý byl v kauze vyslechnut několikrát. Vždy se v nich ohradil proti obvinění, popřel, že by dlouhodobě vyžadoval po tehdejším krajském policejním náměstkovi Karlu Kadlecovi informace z trestních řízení, bavili se prý pouze o mediálně známých kauzách. "Neměl jsem z toho žádný prospěch," uvedl Kyselý. Zda docházelo k vyzrazování informací, nedokáže prý posoudit.

Podle žalobce Miroslava Stokláska podnikatel minimálně od července 2014 do října 2015 v Olomouci a na dalších místech ČR od Kadlece soustavně, pravidelně a dlouhodobě vyžadoval a neoprávněně si nechal sdělovat konkrétní informace z trestních řízení. Kyselý uvedl, že schůzky inicioval většinou Kadlec, nikdy mu za informace nic neslíbil a Kadlec mu také údajně nebyl nijak zavázán. Ve svých výpovědích popřel své vztahy s dalšími vysoce postavenými policisty figurujícím v kauze, jako byl například bývalý ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování (SKPV) Milan Pospíšek. Ten měl kontakt na Kyselého uložený pod jménem Libuška.

Podle žalobce Kyselý tyto informace využíval následně ve svůj prospěch nebo ve prospěch spřízněných osob, mezi které patřil tehdejší hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD), nebo je využíval v neprospěch jiných. Podle žalobce z trestních řízení nejen unikaly neveřejné informace, ale v některých případech to vedlo i k maření úkonů v trestních řízení. Šlo celkem o devět trestních kauz. Rozbořil je v kauze obžalován z podplácení, tehdejší šéf hospodářské kriminálky Radek Petrůj a Kadlec ze zneužití pravomocí. Kadlec navíc i z přijetí úplatku.

Obžalovaní vinu celou dobu popírají. Například bývalý krajský policejní náměstek Kadlec ve své obhajobě uvedl, že Kyselému nevyzradil nic, co by mohlo vyšetřování ovlivnit. Cenné informace mu naopak podle něj předával Kyselý, kterého označil za svého dlouholetého kamaráda. Ke čtené výpovědi Kyselého se dnes obžalovaní nechtěli vyjadřovat.