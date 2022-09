Kyrgios se do semifinále US Open nedostal, Ruud živí naději na post jedničky

Norský tenista Casper Ruud se raduje z postupu do semifinále US Open, 6. září 2022. Vlevo jeho poražený soupeř, Matteo Berrettini z Itálie.

Norský tenista Casper Ruud se raduje z postupu do semifinále US Open, 6. září 2022. Vlevo jeho poražený soupeř, Matteo Berrettini z Itálie. ČTK/AP/Seth Wenig

New York - Australský tenista a přemožitel úřadujícího šampiona Daniila Medveděva Nick Kyrgios se do semifinále US Open neprobojoval. Turnajová třiadvacítka prohrála po třech hodinách a 41 minutách dramatický duel s Rusem Karenem Chačanovem 5:7, 6:4, 5:7, 7:6, 4:6. Stříbrný olympijský medailista z Tokia Chačanov se příště utká s pátým nasazeným Casperem Ruudem, jenž porazil Itala Mattea Berrettiniho 6:1, 6:4, 7:6. Třiadvacetiletý Nor má nadále šanci stát se po Medveděvovi novou světovou jedničkou.

U žen tvoří první semifinálové duo Tunisanka Uns Džábirová a Francouzka Caroline Garciaová. Osmadvacetiletá Džábirová zdolala Australanku Ajlu Tomljanovicovou 6:4, 7:6 a je první ženou z afrických a arabských zemí, která v tzv. "open éře" prošla mezi čtyři nejlepší hráčky turnaje v New Yorku. Garciaová vyřadila domácí Američanku Cori Gauffovou 6:3, 6:4 a bude v semifinále grandslamu debutovat.

Kyrgios nestačil na Chačanova podruhé ze tří vzájemných zápasů. Finalista letošního Wimbledonu předčil soupeře v esech (31:30) a vítězných míčích (75:63), o jeho porážce ale rozhodl úvod páté sady, kdy ztratil servis. Šestadvacetiletý Rus podání až do konce udržel a zahraje si první grandslamové semifinále.

Finalista letošního Roland Garros Ruud přehrál na newyorském betonu o tři roky staršího Berrettiniho za více než dvě a půlhodiny. Stal se prvním Norem v historii, který se dostal do semifinále US Open. V utkání přišel jednou o servis, soupeře "brejkl" pětkrát. Berrettinimu nepomohlo ani 13 es.

"Mít možnost stát se světovou jedničkou mi dodává ještě o trochu víc motivace. Pochopitelně bych toho rád dosáhl," řekl v pozápasovém rozhovoru na kurtu Ruud.

Pátá hráčka světa Džábirová zabojuje po letošním Wimbledonu o druhé grandslamové finále. Přemožitelku loučící se Sereny Williamsové ze 3. kola Tomljanovicovou předčila v počtu vítězných míčů 29:12.

"To, že mohu inspirovat další mladé hráče v Africe, pro mě hodně znamená. Vím, že mám na to, abych vyhrála grandslam," uvedla Džábirová.

Osmadvacetiletá Garciaová vyhrála třinácté utkání za sebou, v posledních šesti neztratila ani set. Finálová přemožitelka Petry Kvitové z generálky v Cincinnati zahrála v duelu s Gauffovou 24 vítězných míčů. Stala se první Francouzkou od Marion Bartoliové v roce 2013, která se dostala na turnajích velké čtyřky do semifinále.

"I když jsem byla nervózní, snažila jsem se jít pro vítězné údery. Těším se na další výzvu a na to, čeho mohu dosáhnout," řekla Garciaová.

Organizátoři US Open museli kvůli dešti odložit řadu duelů. Mezi nimi bylo i čtvrtfinále ženské čtyřhry, v němž Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou vyzvou kanadsko-mexický pár Gabriela Dabrowská, Giuliana Olmosová. Utkání se uskuteční ve středu.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů) Muži: Dvouhra - čtvrtfinále: Ruud (5-Nor.) - Berrettini (13-It.) 6:1, 6:4, 7:6 (7:4). Ženy: Dvouhra - čtvrtfinále: Džábirová (5-Tun.) - Tomljanovicová (Austr.) 6:4, 7:6 (7:4), Garciaová (17-Fr.) - Gauffová (12-USA) 6:3, 6:4.