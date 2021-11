Kyrgios by byl pro zrušení Australian Open

Melbourne - Australský tenisový bouřlivák Nick Kyrgios se vyslovil proti konání lednového Australian Open. Pokud by se ale úvodní grandslamový turnaj sezony uskutečnil podle plánů, měli by se ho podle šestadvacetiletého hráče účastnit i neočkovaní tenisté. O jejich startu a případných podmínkách zatím není rozhodnuto.

Podle Kyrgiose by pořadatelé zrušením Australian Open dali najevo solidaritu s obyvateli Melbourne, kteří museli za posledních 18 měsíců vydržet kvůli koronaviru dlouhý lockdown. Poslední z šesti uzávěr skončila teprve v říjnu, ale jen pro plně očkované dospělé. Přesto by Kyrgios na turnaj, pokud by se konal, pustil i hráče odmítající vakcínu. "Já jsem sice očkovaný, ale nepřijde mi správné kohokoliv nutit. Dají se najít jiná řešení," uvedl.

S velkým pochopením se ale jeho názor nesetkal a podle ministra sportu státu Victoria Martina Pakuly postrádá logiku. "Měli jsme dlouhý lockdown, a proto by se Australian Open nemělo konat? Nejsem si jistý, jestli to chápu správně. Já bych řekl, že je to přesně naopak. Obyvatelé Melbourne, Victorie a upřímně řečeno všichni Australané teď přímo lační po velkých akcích," prohlásil.

Podle něj ale stále platí postoj vlády státu Victoria, že na turnaj nebudou mít přístup neočkovaní hráči stejně jako pořadatelé nebo fanoušci. Premiér Victorie Daniel Andrews už dříve odmítl, že by pro ně jeho vláda žádala o výjimku. Tu zvažoval australský premiér Scott Morrison, podle něhož přicházel v úvahu start tenistů bez aplikované vakcíny po dvoutýdenní karanténě. Definitivní rozhodnutí zatím nepadlo.