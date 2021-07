Kypr, Portugalsko a Baleárské ostrovy se přesunou do červených zemí

Ilustrační foto - Cestující v příletové hale pražského Letiště Václava Havla, kteří přiletěli 21. prosince 2020 z Londýna. Lidé přijíždějící z Velké Británie do Česka budou muset nastoupit povinnou domácí karanténu. Trvat může až deset dní. Od 12 hodin nesmí do České republiky přiletět žádné letadlo z Británie. Důvodem je nová mutace koronaviru, která se objevila na jihu Anglie.

Praha - Kypr, Portugalsko a Baleárské ostrovy se od pondělí 12. července přesunou do červených zemí s vysokým rizikem nákazy covidem-19. Naopak mezi zelenými, a tedy nejméně rizikovými zeměmi budou nově Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Kanada, Kosovo a Lotyšsko. Lucembursko se zařadí mezi oranžové. Informovalo o tom dnes ministerstvo zdravotnictví.

Na základě dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ministerstvo každý týden aktualizuje seznam zemí podle míry rizika nákazy. K zemím s nízkým rizikem nákazy bude v Evropě patřit Albánie, Belgie, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Kosovo, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Maďarsko, Malta, Německo, Norsko, Polsko, Rakousko, San Marino, Severní Makedonie, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán a Madeira. Z mimoevropských zemí pak Austrálie, Hongkong, Izrael, Japonsko, Korea, Kanada, Libanon, Macao, Nový Zéland, Singapur, USA, Thajsko a Tchaj-wan.

V oranžové kategorii, která označuje země se středním rizikem nákazy, budou Andorra, Irsko, Lucembursko, Monako, Nizozemsko a Azorské ostrovy. Mezi červená území s vysokým rizikem nákazy bude patřit Španělsko včetně Baleárských a Kanárských ostrovů, Portugalsko bez ostrovů a Kypr. Do tmavě červené kategorie zemí s velmi vysokým rizikem nákazy spadají ostatní státy.

Pro lidi, kteří se budou vracet ze zemí z červené nebo tmavě červené kategorie, platí, že musí před návratem vyplnit příjezdový formulář. V případě, že použijí hromadnou dopravu, musí také před návratem podstoupit antigenní nebo PCR test. Platí pro ně i povinný PCR test v Česku nejdříve pátý, ale nejpozději 14. den po příjezdu. Do té doby musí být dotyčné osoby v samoizolaci.

Tyto podmínky pro testování a samoizolaci se netýkají lidí, u kterých uplynuly alespoň dva týdny po ukončení očkování, ani těch, kteří v posledních 180 dnech prodělali covid-19.

Ministerstvo lidem důrazně nedoporučuje cestovat do zemí s extrémním rizikem nákazy, důvodem je především šíření mutací koronaviru. Jedná se o Botswanu, Brazílii, Indii, Jihoafrickou republiku, Kolumbii, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibii, Nepál, Paraguay, Peru, Svazijsko, Tanzanii, Zambii, Zimbabwe a Tunisko. I u návratu z těchto zemí plně očkovaní turisté nebo ti, co v posledních 180 dnech prodělali covid-19, nemusí na testy a do samoizolace.