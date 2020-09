Kynolog: Ničivou sílu výbuchu jsem si uvědomil až v Bejrútu

Čeští hasiči, kteří 5. srpna 2020 večer přiletěli do Libanonu pomáhat s hledáním lidí v troskách po výbuchu v bejrútském přístavu, pracovali 7. srpna nedaleko místa exploze.

Pardubice - Destrukce po výbuchu přístaviště v Bejrútu v Libanonu byla ohromná. Ničivou sílu si hasič z Ústí nad Orlicí David Hynek uvědomil až na místě. Jako kynolog měl se svým psem hledat v troskách případné oběti. "Kousek od epicentra byly ohnuté jeřáby na nakládání a vykládání námořních kontejnerů. Překvapila mě ta síla, která ohýbala ocelové konstrukce, jak pohazovala s plnými kontejnery. Jedna loď byla částečně hozená na druhou," řekl ČTK Hynek.

Exploze 2750 tun dusičnanu amonného, který byl v přístavu v libanonské metropoli uskladněný, připravila o život zhruba 180 lidí, kolem 6000 lidí bylo zraněno. O domov po výbuchu přišlo asi 300.000 lidí. Čtyři desítky českých specialistů byly vyslány na vyprošťování zavalených lidí ve středu 5. srpna. Ve skupině byli kromě hasičů kynologové se psy, statik či lékař. Zpátky do Česka přiletěli 11. srpna.

David Hynek chtěl jet ve středu 5. srpna s dětmi na houby, už seděl v autě, když mu zazvonil telefon. Děti dovezl k tchyni a za hodinu a půl už byl na cestě do Prahy, odkud v poledne odlétalo letadlo do Bejrútu. Z Česka letěl pětičlenný kynologický tým s pěti psy. Na cestách a při záchranných pracích strávila skupina sedm dní. Po povinné karanténě kvůli covidu-19 mohl znovu do služby.

Kynologové dostali k prohledání sektor o velikosti 85.000 metrů čtverečních. Byl do 300 metrů od epicentra. David Hynek má cvičeného německého ohaře, Darrenovi jsou čtyři a půl roku a má od loňského léta zkoušky na hledání lidí, Bejrút byl jeho první ostrý zásah.

"Na pohyb v troskách jsme zvyklí, až tak mě to nezaskočilo. Nenašli jsme nikoho, což je ta lepší stránka naší práce, že tam žádná oběť nebo přeživší v našem sektoru nebyl," řekl Hynek.

V Bejrútu je zcela jiné klima. Obrovské teplo rozžhavilo silnice. Psi proto nosili ochranné botičky, aby si nespálili tlapy. Extrémní vlhkost psy také vyčerpávala. Mohli tak hledat kolem deseti minut a pak odpočívali. "Museli jsme chladit, častěji střídat, aby byli schopní dál stoprocentně pracovat," řekl Hynek.

Německý ohař je hyperaktivní plemeno. Darren dokázal rychle prohledat velký kus přiděleného sektoru. Podle Hynka není příliš velký detailista, neprohledává oblast pomalu. Psí tým je proto složený z plemen různých vlastností, které se doplňují. Darren je vycvičený na hledání živých lidí, má jednu specializaci.