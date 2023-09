Kyjovské akvacentrum za zhruba 325 milionů korun přivítalo první návštěvníky

Kyjov (Hodonínsko) - V Kyjově na Hodonínsku dnes otevřelo nové akvacentrum s tobogánem a saunovým světem. Práce trvaly bezmála dva roky, spolu s rekonstrukcí přilehlého venkovního koupaliště vyšly přibližně na 325 milionů korun. Jde o největší investiční akci v historii města. O krytém koupání se v Kyjově mluví více než 40 let, uvedl v tiskové zprávě tajemník městského úřadu Filip Zdražil.

Akvacentrum s kapacitou 220 lidí nabízí plavecký bazén s pěti drahami a hloubkou od 1,2 do 1,6 metru. Je určený pro kondiční plavce, výuku plavání nebo plavecký oddíl, který by v Kyjově mohl vzniknout. "Pro ty, co upřednostňují klidnější prostředí, je určena zóna dvě. Její dominantou je zážitkový bazén s teplotou vody 32 stupňů Celsia a vodními prvky v podobě masážních trysek, bazénových chrličů a tobogánu. Součástí je i vířivka," řekl starosta František Lukl (Sedmadvacítka nezávislých). K dispozici je i dětské brouzdaliště s atrakcemi.

Součástí stavby je saunový svět ve druhém podlaží. Návštěvníci v něm najdou čtyři sauny a parní kabinu. "Sauny jsou rozmístěny tak, aby vytvářely intimní zákoutí. Budou se zde pořádat i populární saunové ceremoniály, k dispozici jsou masáže a sauna bar. Součástí wellness je i ochlazovací bazének a relaxační místnost s hvězdným nebem – hvězdokupa vzdálená 200.000 světelných let vyfocená Webbovým dalekohledem. Návštěvníkům je umožněn i vstup na tři venkovní terasy," doplnil místostarosta Daniel Čmelík (Sedmadvacítka nezávislých).

Krytý bazén je spojen s letní částí koupaliště, na jehož rekonstrukci město vynaložilo 70 milionů korun. Obě části se doplňují, částečně využívají společné zázemí a umožňují plynulý provoz bez ohledu na sezonu. Stavební práce a přípravy, které vybudování centra předcházely, trvaly zhruba pět let. Důraz byl kladen také na energeticky úsporné inovace, v plánu je získávat energii ze solárních panelů a teplo z odpadních vod.

Město původně mělo za nový areál zaplatit 285 milionů korun, cena vzrostla s ohledem na vícepráce i subdodávky. Náklady nicméně mohly být ještě vyšší. Zhotovitel, Metrostav DIZ, v první polovině loňského roku město požádal o zvýšení ceny v souvislosti se zdražením materiálů a práce, což radnice odmítla. Kyjov si na celou akci, která začala demoličními pracemi na podzim roku 2021, vzal úvěr 330 milionů korun.