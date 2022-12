Kyjevané by mohli přijít o dodávky tepla až do jara, varoval starosta Kličko

Kyjev - Obyvatelé Kyjeva by mohli zůstat bez dodávek tepla až do jara, pokud příští ruské útoky na delší dobu vyřadí z provozu teplárenskou soustavu v ukrajinském hlavním městě. Podle agentury Reuters to dnes uvedl kyjevský starosta Vitalij Kličko. Apeloval také na lidi, aby se pro případ výpadků zásobili.

Kličko uvedl, že pokud by při teplotě minus pět stupňů Celsia nebylo 12 až 14 hodin teplo ani voda, musela by se vypustit voda ze systémů vytápění domácností, aby se zabránilo trvalým škodám na potrubí.

"Tento systém bychom mohli obnovit až na jaře a byl by to velký problém," uvedl bývalý boxerský šampion v projevu na bezpečnostním fóru v Kyjevě, kde se nyní teploty pohybují kolem minus čtyř stupňů Celsia. "Teplota v bytech by se nemusela příliš lišit od venkovní teploty," upozornil s tím, že lidé by si měli vytvořit zásoby teplého oblečení, vody a trvanlivých potravin.

Moskva, která čelí neúspěchům na bojišti a stáhla se z řady dříve obsazených území, v posledních týdnech začala plošně provádět vzdušné útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Ukrajina se kvůli tomu potýká s rozsáhlými výpadky dodávek elektrického proudu. Po zatím poslední vlně vzdušných útoků z minulého týdne zůstali Kyjevané bez elektřiny, vody a tepla několik dní.

Kyjevské úřady dosud zřídily 430 míst, kam se mohou přijít obyvatelé ohřát a dobít si telefon, sám Kličko však přiznal, že je to pro město s 3,5 milionu obyvatel nedostatečné. "Nepomohlo by ani 500, dokonce i 5000 by bylo příliš málo," uvedl. Lidé by podle něj měli zvážit dočasné přestěhování k přátelům nebo příbuzným mimo Kyjev.