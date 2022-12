Kyjev zadržel tři ženy, které na Ukrajině pomáhaly Rusku s naváděném raket

Kyjev - Ukrajinská tajná služba SBU uvedla, že zadržela tři ženy, které na východě Ukrajiny pomáhaly ruským silám s cílením na ukrajinské vojáky, rozvodny elektrické energie, ale i na školy, porodnice a další objekty. Ženy údajně shromažďovaly údaje o přesunech ukrajinských jednotek v Bachmutu a Torecku v Doněcké oblasti a také poskytovaly souřadnice objektů energetické a sociální infrastruktury, uvedl server Ukrajinska pravda.

Nejmladší ze zadržených je 18 let, dalším dvěma 38 let. Agentky osobně vykonávaly pochůzky po městě a zanášely údaje do elektronických map. Údaje předávaly svému "kontaktu" v Horlivce, která leží na území ovládaném proruskými separatisty. Tato osoba je poté předávala představiteli okupačních úřadů v Doněcké oblasti. Agentky kromě toho přes nejmenovaný internetový kanál posílaly kontaktní osobě i fotografie, videa a detailní popisy. Ženám hrozí 15 let odnětí svobody až doživotí.

SBU při domovních prohlídkách vykonaných u trojice žen zabavila elektroniku, která dokládá, že ženy vedly zakódovanou komunikaci. "Dneska provedli úder, oběti nejsou... Shořela prý jen technika," psala například podle zveřejněných ukázek zpráv jedna z osob zapojených do schématu. "To je špatné. Kde je sakra základna těch mrch?" odpovídala jí druhá. "Kopři přijeli. Zatím bez techniky. Asi 30 tlam," stojí v jiné ze zpráv. Slovo kopr (rusky ukrop) je hanlivé ruské označení pro Ukrajince. O Ukrajincích se ženy v konverzacích při navádění útoků vyjadřovaly také jako o "masu".