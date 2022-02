Kyjev vítá iniciativu uspořádat summit mezi USA a Ruskem

Kyjev/Paříž/Moskva/Washington - Kyjev vítá iniciativu s cílem uspořádat summit mezi prezidenty Ruska a Spojených států. Každá snaha o diplomatické řešení nynější krize totiž podle názoru šéfa ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleby stojí za pokus. O tom, že prezidenti Ruska a USA Vladimir Putin a Joe Biden v zásadě souhlasili se summitem ohledně stoupajícího napětí na ukrajinsko-ruských hranicích, v noci na dnešek informoval Elysejský palác. Francouzský prezident Emmanuel Macron v neděli pozdě večer telefonicky hovořil s šéfem Kremlu i s šéfem Bílého domu, s Putinem už podruhé v jednom dni.

Schůzka na nejvyšší úrovni se nebude konat v případě ruské invaze na Ukrajinu, upozornila ale americká strana.

Prezidenti Ruska a USA Vladimir Putin a Joe Biden v zásadě souhlasili se summitem ohledně stoupajícího napětí na ukrajinsko-ruských hranicích. Oznámil to v noci na dnešek Elysejský palác poté, co francouzský prezident Emmanuel Macron v neděli pozdě večer telefonicky hovořil s oběma prezidenty, s Putinem už podruhé v jednom dni. Schůzka na nejvyšší úrovni se nebude konat v případě ruské invaze na Ukrajinu, píše se v prohlášení. Tuto podmínku následně potvrdil i Bílý dům. Kreml uvedl, že telefonát nebo setkání Putina s Bidenem by se mohlo uskutečnit kdykoliv. Kyjev informaci o případném summitu státníků přivítal.

Detaily summitu ve čtvrtek 24. února vyjedná šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov se svým americkým protějškem Antonym Blinkenem. Ministři zahraničí plánují setkání v některé z evropských zemí. Také Blinken pro svou účast stanovil podmínku, že Moskva do té doby na sousední zemi nezaútočí.

Summit se má podle Elysejského paláce soustředit na bezpečnost a strategickou stabilitu v Evropě. Po jednání Bidena s Putinem má být rozšířen i na další zapojené strany.

Bidenův souhlas se summitem potvrdil i Bílý dům. "Jsme vždy připraveni na diplomacii. Jsme také připraveni pohotově uplatnit sankce a další přísné postihy v případě, že si Rusko místo toho vybere válku," uvedla v prohlášení tisková mluvčí Bílého domu Jen Psakiová. "V současnosti se zdá, že Rusko pokračuje v přípravách na brzký plnohodnotný útok na Ukrajinu," dodala mluvčí.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov k nočnímu hovoru šéfů Kremlu a Elysejského paláce uvedl, že prezidenti si telefonovali z Macronovy iniciativy. Hlavy státu podle něj "zdůraznily potřebu pokračovat v dialogu" ohledně situace kolem Ukrajiny. A to podle agentury TASS na úrovni zahraničněpolitických resortů nebo politických poradců v rámci takzvaného normandského formátu, který zahrnuje kromě Ruska a Francie také Ukrajinu a Německo.

Podle agentury Reuters dnes kremelský mluvčí dále řekl, že zatím neexistují konkrétní plány pro summit, ale schůzka nebo telefonát by se podle něj mohla uskutečnit kdykoliv. Napětí kolem Ukrajiny roste, řekl Peskov novinářům s tím, že diplomatické kontakty jsou prý aktivní. Putin se podle něj chystá v nejbližší době obrátit na bezpečnostní radu státu.

Na dotaz, zda Rusko zasáhne v Donbasu, pokud o to tamní separatisté požádají, dnes Kreml odmítl odpovědět, upozornil Reuters.

Kyjev iniciativu s cílem uspořádat summit mezi prezidenty Ruska a Spojených států přivítal. "Věříme, že každá snaha o diplomatické řešení stojí za pokus," řekl dnes šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba. Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov podle agentury Reuters doufá, že se summit podaří uspořádat a že se Kyjev bude moci k jednání připojit.

Paříž vidí v předběžném souhlasu prezidentů Bidena a Putina ohledně vzájemného setkání diplomatickou naději. "Je nějaká realita v terénu, napětí v terénu s ruskou vojenskou přítomností, která je u Ukrajiny nadále velmi silná, přičemž po celý víkend bylo porušováno příměří na frontové linii na Donbase, a právě ve stejnou dobu se obnovila diplomatická naděje," řekl televizi LCI francouzský státní tajemník pro evropské záležitosti Clément Beaune.

Macron v neděli telefonicky hovořil s několika představiteli zemí zapojených do diplomatických sporů ohledně napětí na ukrajinsko-ruských hranicích. S Putinem jednal nejprve hodinu a tři čtvrtě, následně se spojil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, německým kancléřem Olafem Scholzem, Bidenem a britským premiérem Borisem Johnsonem. V noci na dnešek pak opět hodinu hovořil s Putinem, uvedl Elysejský palác.

Západ v posledních dnech se zvyšující naléhavostí varuje před možností ruské invaze na Ukrajinu. Rusko u hranic se svým sousedem shromáždilo desítky tisíc vojáků, možnost invaze ale dlouhodobě odmítá.

EU podporuje diplomacii včetně schůzky Putina s Bidenem, řekl Borrell

Evropská unie podporuje diplomatické snahy o uklidnění napětí kolem Ukrajiny včetně možnosti uspořádání summitu mezi prezidenty Spojených států a Ruska. Před jednáním s ministry zahraničí členských zemí sedmadvacítky to dnes řekl šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Pro případ, že by Rusko souseda napadlo, je však EU připravena okamžitě zavést tvrdé sankce, dodal.

"Podpoříme cokoli, co může učinit z diplomatických snah nejlepší a jediné řešení této krize," řekl Borrell novinářům. V současné situaci jsou podle něj akutně potřebné schůzky na jakékoli úrovni, od summitů po ministerská jednání.

Ministři zemí sedmadvacítky, která se jako celek žádných rozhovorů neúčastní, budou dnes probírat poslední vývoj situace. Řada unijních států dává najevo obavy, že Moskva se snaží současným růstem napětí a násilí na východě Ukrajiny vytvořit záminku k invazi. Ministři se na dálku spojí se svým ukrajinským kolegou Dmytrem Kulebou, jehož podle Borrella ujistí o jednotné podpoře Ukrajiny.

Borrell zdůraznil, že EU má pro případ selhání diplomacie připraveny sankce, které koordinovala s USA. O jejich konkrétní podobě či okolnostech, za kterých bude čas případné postihy zavést, však dnes ministři hovořit nebudou.