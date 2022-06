Kyjev: Ukrajina potřebuje neustálé dodávky zbraní, jednorázová pomoc nestačí

Kyjev - Ukrajina potřebuje pravidelné dodávky zbraní ze Západu, a to až do dosažení vítězství nad Ruskem. Podle ukrajinských médií to dnes řekla náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová. Kyjev zatím nemá k dispozici dost zbraní na to, aby se mohl plně postavit ruské armádě, uvedla také politička. Zapotřebí jsou podle ní hlavně prostředky protivzdušné obrany a těžké zbraně.

"Pořád potřebujeme pomoc, vzhledem k tomu, že jsme ve vleklé válce. Západ musí chápat, že nejde o něco jednorázového a že pomoc potřebujeme až do vítězství," citovala Maljarovou ukrajinská média.

"Hovoříme především o protivzdušné obraně a těžkých zbraních," řekla politička. Upozornila, že dodání zbraní není otázka jednoho dne nebo týdne, poněvadž kromě různých byrokratických překážek se mnohdy musí počítat i s výrobním procesem.

USA ve středu oznámily, že v rámci nového balíku vojenské pomoci dodají Ukrajině čtyři raketové systémy HIMARS s dostřelem 80 kilometrů, 1000 dalších protitankových střel Javelin a čtyři vrtulníky Mi-17. Systémy HIMARS by mohly Ukrajincům dát výhodu co do dosahu a přesnosti v bitvě o Donbas, podotkla agentura AFP. Než je budou moci ukrajinské síly používat, budou ale podle náměstka amerického ministra obrany Colina Kahla potřebovat asi třítýdenní výcvik.

Další vojenskou pomoc Ukrajině oznámilo nově také Řecko. Španělsko podle informací deníku El País pošle Ukrajině tanky Leopard a protiletadlové střely.