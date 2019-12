Kyjev trestně stíhá zahájení železniční dopravy z Ruska na Krym

První ruský vlak, vypravený z Petrohradu, který dnes dorazil na Krym přes 19 kilometrů dlouhý most spojující poloostrov s ruskou pevninou.

První ruský vlak, vypravený z Petrohradu, který dnes dorazil na Krym přes 19 kilometrů dlouhý most spojující poloostrov s ruskou pevninou. ČTK/AP/neuveden

Kyjev - Ukrajinská prokuratura začala trestně stíhat nezákonné překročení hranic, kterého se dopustil ruský železniční spoj při cestě novou tratí na okupovaný Krym. Prokuratura to dnes oznámila na sociální síti Telegram. První ruský vlak, vypravený z Petrohradu, dnes ráno dorazil do krymského Simferopolu přes 19 kilometrů dlouhý most spojující poloostrov s ruskou pevninou.

Fotogalerie

Kyjev, stejně jako velká většina světového společenství, považuje Krymský poloostrov za součást Ukrajiny. Rusko ho anektovalo v roce 2014 po útěku proruského prezidenta Viktora Janukovyče z Kyjeva.

Krymský most spojuje poloostrov s Ruskem od loňského května, železniční dopravu na něm ruský prezident Vladimir Putin otevřel v pondělí. V kabině strojvedoucího se projel z krymské Kerči do ruské Tamaně. Týž den Ukrajina poslala do Moskvy protestní nótu.

V dnešním prohlášení prokuratury se uvádí, že "podobné akce okupační mocnosti hrubě porušují státní svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny a svědčí o tom, že Rusko pohrdá všeobecně uznávanými zásadami a normami mezinárodního práva".

Ruská železnice má v plánu vypravovat vlaky na Krym z celkem 11 ruských měst. Cena zpáteční jízdenky z Petrohradu je nejméně 3500 rublů (asi 1300 Kč), z Moskvy nejméně 2966 rublů. Podle ruských médií se prodalo už 57.000 jízdenek.