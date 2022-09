Kyjev se stal členem paktu založeného metropolemi Visegrádské skupiny

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko (vlevo) a pražský primátor Zdeněk Hřib vystoupili na tiskové konferenci k summitu Prague Summit of Cities, 26. září 2022, Praha.

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko (vlevo) a pražský primátor Zdeněk Hřib vystoupili na tiskové konferenci k summitu Prague Summit of Cities, 26. září 2022, Praha. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Ukrajinské hlavní město Kyjev se stalo členem Paktu svobodných měst, který v roce 2019 založili primátoři Prahy, Varšavy, Budapešti a Bratislavy. Novinářům to dnes řekli pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a kyjevský starosta Vitalij Kličko. Do paktu, který má nyní 33 členů, podle Hřiba nově vstoupili také Berlín, Hamburk, Brusel, Riga a Vilnius. Zástupci evropských měst se v Praze sešli na summitu při příležitosti evropského předsednictví Rady EU, který bude pokračovat i v úterý.

Kličko zdůraznil vstup do paktu jako důležitý krok i ve vztahu k jednání o vstupu Ukrajiny do EU. "Je to symbolický akt, který je pro moje město a moji zemi velmi důležitý," řekl. Dodal, že jeho domovina se může inspirovat v zemích Visegrádské skupiny ve své snaze o modernizaci. Zdůraznil nicméně, že zásadní je porážka Ruska, protože jinak bude pokračovat ve svých imperiálních ambicích ovládnout další země ve svojí bývalé sféře vlivu. "Bojujeme za každého z vás," uvedl kyjevský primátor.

Na dnešních neveřejných dopoledních jednáních se zástupci měst podle Hřiba bavili o poválečné rekonstrukci Ukrajiny. "Přestavba Ukrajiny nesmí být jenom levná a rychlá, ale musí se provést sofistikovaným a udržitelným způsobem," řekl pražský primátor. Pakt svobodných měst podle něj bude usilovat o to, aby jeho zástupci včetně ukrajinských měst měli hlas při plánování obnovy na celoevropské úrovni. Města podle něj mají potřebné know-how.

Primátor Varšavy Rafal Trzaskowski dodal, že města musí řešit řadu krizí, které vycházejí z okolnosti mimo jejich kontrolu, jako je pandemie koronaviru, válka na Ukrajině nebo související energetická krize. Z toho důvodu podle něj musí být v evropské politice více slyšet. "Rozhodli jsme se vykonávat ještě větší tlak na Evropskou komisi," řekl. Varšavský primátor rovněž zdůraznil zásadní význam toho, aby Ukrajina vyhrála válku s Ruskem. "Ukrajinci bojují za naši svobodu a naše hodnoty. To není slogan, ale realita," uvedl.

Pakt svobodných měst založila Praha, Budapešť, Bratislava a Varšava v roce 2019. Společenství deklarovalo spolupráci v oblasti bydlení a klimatických změn a klade si za cíl také ochraňovat a prosazovat svobodu, lidskou důstojnost, demokracii a právní stát. Od jeho vzniku se do paktu připojily další desítky měst měst z Evropy i mimo ni. Kyjev do něj Hřib pozval ještě před invazí Ruska na ukrajinské území.