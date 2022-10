Kyjev: Ruské raketové útoky zasáhly kolem 30 procent energetické infrastruktury

Kyjev - Ruské raketové útoky od pondělí zasáhly asi 30 procent ukrajinské energetické infrastruktury. Zpravodajské stanici CNN to dnes řekl ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko a dodal, že to je poprvé od začátku ruské invaze v zemi, co se Moskva "dramaticky" zaměřila na energetickou infrastrukturu Ukrajiny.

Jedním z důvodů je podle něj to, že ukrajinský vývoz elektřiny do Evropy "pomáhá evropským zemím šetřit na ruském plynu a uhlí". Ukrajinské ministerstvo energetiky v pondělí uvedlo, že kvůli útokům ruských raket ode dneška pozastaví vývoz elektřiny. Krok zdůvodnilo potřebou stabilizovat vlastní energetickou soustavu.

Ukrajinské úřady rovněž v pondělí požádaly obyvatele země, aby večer omezili používání elektrických spotřebičů a dnes svou výzvu zopakovaly. Kyjev se podle Haluščenka snaží rychle obnovit připojení z jiných zdrojů. Na otázku, zda Ukrajina získá energii z Evropy, Haluščenko odpověděl, že je to "jedna z možností, které jsou na stole", píše CNN. Ministr zároveň vyzval partnery Kyjeva, aby poskytli napadené zemi systémy protivzdušné obrany, které by jí pomohly infrastrukturu chránit.

Rusko v pondělí v několika vlnách zasáhlo města napříč Ukrajinou při rozsáhlých vzdušných útocích, které si podle Kyjeva vyžádaly životy nejméně 19 lidí, desítky zraněných a které vyřadily rovněž z provozu dodávky elektrické energie a tepla. Dnes ruské ostřelování pokračovalo, hlásí ho například ze Záporoží, kde úřady informují o jedné oběti. Terčem nových útoků se stala také Oděsa nebo tepelná elektrárna ve Vinnycké oblasti. Ukrajinská armáda mezitím uvedla, že některé ruské rakety nebo drony sestřelila.

Rusko dnes potvrdilo, že pokračuje v úderech zaměřených na ukrajinskou vojenskou nebo energetickou infrastrukturu. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba Moskvu obvinil z páchání válečných zločinů. Skupina hospodářsky vyspělých zemí G7 na dnešním mimořádném jednání odsoudila ruské raketové údery na ukrajinské civilisty a uvedla, že ruský prezident Vladimir Putin se za ně bude zodpovídat.