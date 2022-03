Kyjev: Ruské letadlo zaútočilo na Bělorusko s cílem vtáhnout Minsk do války

Kyjev - Ruské letadlo zaútočilo z Ukrajiny na běloruskou vesnici, uvedlo dnes velitelství ukrajinských vzdušných sil. Podle něj jde o cílenou provokaci, která má vtáhnout Minsk do války na Ukrajině.

Ukrajinské úřady podle armády obdržely informaci, že ruské letouny odstartovaly z letiště v Bělorusku, vnikly do ukrajinského vzdušného prostoru, odkud zaútočily na příhraniční běloruskou obec Kopani. "Je to provokace. Cílem je zatáhnout ozbrojené síly Běloruské republiky do války s Ukrajinou," uvedlo na facebooku velitelství.

"Oficiálně deklarujeme: Ukrajinská armáda neplánovala a neplánuje podnikat žádné agresivní akce proti Běloruské republice," uvedla podle agentury Reuters v této souvislosti ukrajinská bezpečnostní služba.

Podle ukrajinského prezidentského poradce Oleksije Arestovyče udělá Rusko vše pro to, aby zatáhlo Bělorusko do války. "Věřím, že (běloruské vedení) udělá vše pro to, aby se tomuto scénáři vyhnulo," řekl Arestovyč.

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko poskytl ruské armádě území své země k útoku na Ukrajinu, dosud se však zdráhal vstoupit s Ukrajinou do otevřené války. Bělorusko bylo dějištěm třech kol jednání mezi Kyjevem a Moskvou o příměří.

Lukašenko na dnešním jednání s ruským prezidentem Putinem řekl, že Ukrajina se připravovala k útoku i na běloruské území. Ruská invaze podle něj ukrajinskému útoku na Bělorusko pomohla předejít, informovala dnes agentura RIA Novosti.