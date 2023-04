Kyjev před možnou ofenzivou radí Ukrajincům na zabraném území odjet za hranice

Kyjev - Místopředsedkyně ukrajinské vlády Iryna Vereščuková doporučila Ukrajincům na okupovaných územích, aby se uchýlili do třetích zemí, nebo učinili blíže neupřesněné přípravy. Podle serveru RBK-Ukrajina to uvedla v souvislosti s plánovanou ukrajinskou protiofenzivou, která by podle různých spekulací mohla začít v nadcházejících týdnech.

"Radím Ukrajincům na dočasně okupovaných územích, aby buď dočasně odjeli do třetích zemí, nebo se připravili," uvedla Vereščuková na telegramu. "Víte, co máte dělat. Hlavní je postarat se o sebe a děti," dodala ministryně, která má v gesci znovuzačlenění Ruskem okupovaných území. Ve svém příspěvku také uvedla, že okupační správa má na odchod "ještě trochu času".

O chystané protiofenzivě Ukrajiny spekulují ukrajinské, západní, ale i ruské sdělovací prostředky. Samotní ukrajinští představitelé ohledně ní vysílají rozporuplné signály. Zatímco ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj koncem března naznačil, že na ni ukrajinská armáda ještě není připravena kvůli nedostatku zbraní a munice, podle ministra obrany Oleksije Reznikova by Ukrajina mohla přejít do protiútoku v dubnu nebo květnu.