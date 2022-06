Kyjev před jednáním NATO apeloval na paritu v těžkých zbraních

Kyjev - Kyjev vyzval před nadcházejícím setkáním ministrů obrany Severoatlantické aliance k tomu, aby Ukrajina dosáhla parity co do těžkých zbraní s útočícím Ruskem. Ukrajina potřebuje 1000 houfnic, 500 tanků, 300 salvových raketometů, 2000 obrněných vozidel a 1000 dronů, aby ukončila válku, uvedl dnes na twitteru poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak.

"Abych byl upřímný - k ukončení války potřebujeme paritu v těžkých zbraních," napsal prezidentský poradce na sociální síti, kde zároveň vyjmenoval druhy zbraní a jejich množství, které by podle něj Ukrajinu posunuly k vyváženosti poměru sil s ruskými invazními jednotkami.

NATO má ve středu a čtvrtek v Bruselu naplánované jednání Severoatlantické rady (NAC) na úrovni ministrů obrany jednotlivých zemí. Podoljak ve svém příspěvku poznamenal, že šéfové resortu obrany budou ve středu v sídle NATO jednat v rámci ukrajinské kontaktní skupiny a Kyjev podle něj očekává nějaká rozhodnutí.

Podle stanice CNN se setkání v NATO zúčastní rovněž šéf ukrajinského resortu obrany a představitelé spojeneckých zemí jako je Švédsko, Finsko, Gruzie a také Evropské unie.

Rusko den za dnem neúnavně podniká letecké nálety, dělostřelecky ostřeluje ukrajinský Donbas a pomalu, ale vytrvale postupuje k ovládnutí průmyslového srdce svého souseda, napsala dnes agentura AP.

Being straightforward – to end the war we need heavy weapons parity:



1000 howitzers caliber 155 mm;

300 MLRS;

500 tanks;

2000 armored vehicles;

1000 drones.



Contact Group of Defense Ministers meeting is held in #Brussels on June 15. We are waiting for a decision.