Kyjev po výhře Fica uvedl, že respektuje volbu slovenského lidu

Kyjev - Ukrajina respektuje rozhodnutí slovenských občanů, uvedl dnes šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba v reakci na výhru strany Směr-sociální demokracie vedené Robertem Ficem v sobotních předčasných volbách. Ukrajinský portál Evropejska pravda očekává, že pravděpodobná nová slovenská vláda sestavená Ficem zastaví dodávky vojenské techniky Ukrajině a přidá se k zemím, které požadují brzké zahájení mírových rozhovorů s Ruskem.

"Respektujeme volbu slovenského lidu. Ale je příliš brzy na to říkat, jak výsledek těchto voleb ovlivní pozici Slovenska," cituje agentura AFP šéfa ukrajinské diplomacie Kulebu. Ministr dodal, že čeká na složení příští slovenské vládní koalice. Například slovenský deník SME za nejpravděpodobnější považuje koalici složenou z Ficova Směru, Hlasu-sociální demokracie expremiéra Petera Pellegriniho a nacionalistické Slovenské národní strany.

Evropejska pravda připomíná, že o tom, že slovenská vláda by se pod vedením Fica přidala k zemím vstřícným vůči Rusku, svědčí už jeho prohlášení na nedělní povolební tiskové konferenci. Řekl, že jeho strana udělá vše pro to, aby "mírové rozhovory s Ruskem začaly co nejdříve". Dodal však, že je pro humanitární pomoc Kyjevu, což podle ukrajinského webu dává naději, že uprchlíci z bránící se země nebudou na Slovensku ohroženi.

Fico před volbami říkal, že v případě vítězství jeho strany Slovensko nepošle Ukrajině "už ani náboj". Portál nyní upozornil, že Slovensko Ukrajině již veškerou svoji dostupnou vojenskou techniku předalo. "Takže ve skutečnosti by byl transfer zbraní zastaven bez ohledu na to, kdo vyhrál parlamentní volby," píše. Jiná věc je ovšem výroba obrněných vozidel a munice pro ukrajinskou armádu a opravy vojenské techniky. Server píše, že Bratislava tyto služby neposkytuje zdarma, ale dostává za ně zaplaceno od Evropské unie. Podle odborníků je nepravděpodobné, že by Fico tyto dohody zrušil, neboť jsou výhodné pro samotné Slovensko.

Evropejska pravda se obává, že nová slovenská vláda vyostří konflikt s Ukrajinou kvůli obilí a mohla by odstoupit od kompromisu, který úřednický kabinet v Bratislavě v této věci nedávno uzavřel s Kyjevem. Největší nebezpečí, které od případné Ficovy vlády podle webu hrozí, je postoj k sankcím vůči Rusku, které na Moskvu EU uvalila v souvislosti s agresí vůči sousední zemi. Fico je podle portálu bude kritizovat, prý ale není jisté, zda se je pokusí zablokovat. Není vyloučené, že Fico se svých prohlášeních jen kopíruje styl maďarského populistického premiéra Viktora Orbána, zatímco v praxi se bude vyhýbat konfliktům s nejvýznamnějšími zeměmi sedmadvacítky. "To dává naději, že změna vlády na Slovensku bude pro Kyjev velkým problémem, ne však katastrofou. Je však třeba připravit se na nejhorší," uzavírá Evropejska pravda.