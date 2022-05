Kyjev odmítl Kissingerův komentář o odevzdání části ukrajinského území Rusku

Kyjev/Davos - Někdejší americký ministr zahraničí Henry Kissinger by bez váhání Rusku obětoval nejen Ukrajinu, ale i Polsko nebo Litvu, uvedl dnes poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak. Reagoval tím na Kissingerův proslov na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu, ve kterém bývalý šéf americké diplomacie naznačil, že by se Ukrajina měla vzdát části svého území.

"Vyjednávání musí začít v následujících dvou měsících, jinak nastanou dramatické změny a vznikne napětí, které nebude jednoduché překonat. Ideálně by se hranice měla vrátit ke stavu před konfliktem," řekl Kissinger. Mírová jednání mezi Moskvou a Kyjevem jsou nyní pozastavená.

Ukrajina by se v mírových rozhovorech měla podle Kissingera vrátit ke stavu před 24. únorem, tedy před začátkem ruské invaze. Rusko mělo v tu dobu pod kontrolou ukrajinský poloostrov Krym anektovaný v roce 2014 a neformálně i část Doněcké a Luhanské oblasti, kde vznikly samozvané proruské republiky.

"Pokračovat s válkou i za tento bod by už nebylo o svobodě Ukrajiny, ale o nové válce proti Rusku," řekl v pondělí podle listu The Telegraph Kissinger. Rusko označil za nepostradatelnou část Evropy, která pomáhá vyvažovat zdejší mocenské struktury. Účastníky WEF také 98letý diplomat varoval, že ponižující porážka Ruska může vést k širší destabilizaci.

Ukrajinští činitelé takovou podmínku míru odmítají a požadují navrácení všech území zpátky Ukrajině. Prezident Volodymyr Zelenskyj, který v pondělí rovněž vystoupil na WEF, dříve uvedl, že jeho země přijme jen úplné stažení ruských vojsk a to, že se Moskva vzdá nároku na všechna ukrajinská území.

"Tak jednoduše, jak Kissinger navrhuje odevzdat kus Ukrajiny, aby zastavil válku, tak by dovolil postoupit Polsko a Litvu," napsal na twitteru Podoljak. "Je dobře, že Ukrajinci v zákopech nemají čas 'panikářům z Davosu' naslouchat. Mají trochu moc práce s obranou svobody a demokracie," dodal poradce.

S odevzdáním území nesouhlasí ani Ukrajinci, vyplývá z dnes zveřejněného průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu (KIIS). Převážná většina (82 procent) Ukrajinců podle něj odmítá, aby Ukrajina postoupila Rusku jakoukoliv část území ve snaze dosáhnout co nejrychleji míru, a to i za cenu ohrožení nezávislosti a dlouhého konfliktu. Opačný názor, tedy že by Moskva měla výměnou za mír a nezávislost získat některé z ukrajinských území, zastává deset procent oslovených.