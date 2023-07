Kyjev: Lodě mířící do ruských přístavů lze mít za lodě s vojenským nákladem

Kyjev - Ukrajinské ministerstvo obrany uvedlo, že od pátku 21. července mohou být plavidla plující do ruských nebo Rusy okupovaných ukrajinských přístavů v Černém moři považována za lodě s vojenským nákladem. Informovaly o tom agentury Reuters a Unian. Kyjev zjevně reaguje na středeční prohlášení Moskvy, že ode dneška bude za potenciální dopravce vojenského nákladu považovat lodě mířící do ukrajinských černomořských přístavů. Ukrajinské ministerstvo zahraničí dnes ruskou výstrahu odsoudilo a zároveň připomnělo osud vlajkové lodi ruské Černomořské flotily, kterou se Ukrajincům loni podařilo potopit.

"Ukrajinské ministerstvo obrany varuje, že od 00:00 dne 21. července (dnešních 23:00 SELČ - pozn. ČTK) všechny lodě plující v Černém moři k námořním přístavům Ruské federace a ukrajinským námořním přístavům nacházejícím se na ukrajinském území dočasně okupovaném Ruskem mohou být považovány Ukrajinou ze lodě přepravující náklad vojenského zaměření se všemi příslušnými riziky," uvádí se v prohlášení ukrajinského resortu obrany.

Kyjev zároveň označil mimo jiné plavbu v severovýchodní části Černého moře od pátečního rána za nebezpečnou. Ukrajinské ministerstvo obrany zároveň uvedlo, že je schopno zmařit ruskou agresi na moři. "Osud křižníku Moskva dokazuje, že ukrajinské obranné síly mají potřebné prostředky k odražení ruské agrese na moři," sdělil resort s odkazem na loňské potopení ruského křižníku Moskva. Kyjev současně obvinil Rusko z porušování mezinárodního práva a podkopávání potravinové bezpečnosti

Ruské ministerstvo obrany o den dříve některé části Černého moře prohlásilo za "dočasně nebezpečné" pro plavbu. "V souvislosti s ukončením černomořské iniciativy a zredukováním námořního humanitárního koridoru budou od 00:00 moskevského času dne 20. července (středečních 23:00 SELČ) všechny lodě na cestě do ukrajinských přístavů v Černém moři považovány za potenciální přepravce nákladů vojenského zaměření," uvedl ruský resort obrany.

V pondělí Moskva informovala, že pozastavuje svou účast na černomořských obilných dohodách, které od loňského léta umožňovaly i přes boje na Ukrajině vyvážet ukrajinské zemědělské produkty. Součástí ujednání zprostředkovaného Tureckem a OSN byla mimo jiné také ochrana nákladních lodí připlouvajících do tří ukrajinských přístavů - Oděsy, Čornomorsku a Južneho - nebo z nich vyplouvajících. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci prohlásil, že je třeba udělat vše pro to, aby černomořský koridor pro export obilí mohl být nadále využíván, a to i bez Ruska.

"Ukrajinské ministerstvo zahraničních věcí důrazně odsuzuje jakékoliv hrozby použití síly proti civilním lodím bez ohledu na jejich vlajku," uvedla dnes ukrajinská diplomacie. Záměr Moskvy považovat zahraniční lodě za vojenské cíle podle Kyjeva hrubě porušuje závazky Ruska v souvislosti s mezinárodním právem, napsal Reuters. Ruské prohlášení nemá legitimní vojenský účel, ale je zaměřeno na zastrašování Ukrajiny a neutrálních států, dodala ukrajinská diplomacie.