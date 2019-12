Kyjev a separatisté z východu Ukrajiny si vyměňují zajatce

Kyjev - Ukrajinské vládní síly a proruští separatisté z východu Ukrajiny zahájili rozsáhlou výměnu vězňů, po níž by se všichni zajatci z pětiletého konfliktu mezi dvěma stranami měli vrátit domů. Po prvotním oznámení představitelky povstalecké Doněcké lidové republiky Darji Morozovové to na twitteru potvrdila ukrajinská prezidentská kancelář. Operace probíhající nedaleko města Horlivka by se mohla týkat více než 100 vězňů.

Fotogalerie

Na výměně ve formátu "všichni za všechny" se na začátku měsíce dohodli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a ruská hlava státu Vladimir Putin, když spolu jednali v Paříži za účasti francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a německé kancléřky Angely Merkelové. Detaily plánu ale ani po zahájení jeho realizace nebyly zcela jasné.

"V doněckém regionu na kontrolním stanovišti Majorsk začal proces propouštění zadržených osob," uvedl Zelenského úřad bez dalších podrobností. S prohlášením zveřejnil fotografie, na nichž jsou vidět autobusy či sanitky zaparkované na nespecifikovaném prostranství pod dohledem vojáků.

Podle agentury AFP jiné oficiální záběry ukazují, jak ráno na střežené místo u vesnice Odradivka ležící na kyjevské straně frontové linie dorazily dva automobily z území separatistů. O půl hodiny později přijela z opačného směru trojice vozidel s policejním doprovodem. Následovaly je sanitky, vozidla Červeného kříže i pozorovatelů z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

Takzvaná Doněcká lidová republika, kterou separatisté na východě Ukrajiny vyhlásili v roce 2014, v sobotu ohlásila, že propustí 55 zajatců, zatímco Kyjev jich vydá 87. Podle informací ukrajinských médií se mezinárodně neuznávaný celek chystal propustit kromě ukrajinských vojáků také stoupence Kyjeva z řad novinářů a aktivistů. Na druhé straně by se zase mohli dostat na svobodu tři muži odsouzení na doživotí za atentát z úvodu roku 2015 či skupina bývalých elitních policistů, která je podezírána ze střelby do kyjevských demonstrantů v roce 2014.

Zelenskyj v sobotu prohlášení povstalecké vlády zcela nepotvrdil a uvedl, že "zatím nebylo dokončeno úplné ověření všech lidí". Poslední podobná výměna mezi Kyjevem a povstalci je z konce roku 2017, kdy ukrajinská vláda za propuštění 73 lidí vydala 233 separatistů.

Konečná výměna zajatců byla dohodnuta jakožto možný významný krok k vyřešení ozbrojeného konfliktu, který si od roku 2014 v oblasti Donbasu vyžádal už kolem 13.000 lidských životů. Dříve uzavřené příměří se ale stále porušuje, přičemž se z toho obě strany tradičně obviňují navzájem. Podle Ukrajiny a západních států mají separatisté vojenskou podporu Ruska, Moskva tato tvrzení vehementně odmítá.