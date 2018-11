Astana - Fotbalisté Dynama Kyjev v Evropské lize vyhráli v Astaně 1:0 a po pátém kole si zajistili účast v jarní vyřazovací fázi. Tímto výsledkem Jablonec ztratil šanci na postup ze skupiny K už před domácím zápasem s Rennes (0:1). Zenit v Petrohradu zdolal Kodaň 1:0 a do play off postoupil jako vítěz "slávistické" skupiny C.

Hráči Astany byli od začátku výrazně aktivnější, ale šance nevyužili. Naopak Dynamu stačila k vedení jediná střela na branku v prvním poločase. V 29. minutě Viktor Cygankov patičkou uvolnil Benjamina Verbiče a ten se trefil přízemní ranou.

Domácí byli v 81. minutě blízko vyrovnání, ale Antonio Rukavina napálil břevno a Dmitrij Šomko z dorážky minul branku. Astana si v posledním kole zahraje o postup s Rennes. Kyjevský tým, který má jisté i první místo ve skupině, za dva týdny přivítá Jablonec.

Petrohrad dokázal pevnou obranu Kodaně zlomit v 59. minutě, kdy Jerochinovu akci zakončil přízemní střelou Slovák Róbert Mak. Ruský tým už soupeře do šancí nepustil a v tomto ročníku Evropské ligy udržel neporazitelnost.

Zenit uzavře skupinu v Praze proti Slavii, která dnes v Bordeaux prohrála 0:2, Kodaň za dva týdny přivítá Bordeaux. Šanci na postup z druhé pozice stále mají všechny tři týmy.

Brankář Petr Čech pomohl Arsenalu k výhře 3:0 na hřišti Poltavy. Londýnský tým si zajistil první místo ve skupině E před Sportingem Lisabon. Už v prvním poločase v Kyjevě skórovali Emile Smith Rowe, Aaron Ramsey z penalty a Joe Willock.

Trnava s trenérem Radoslavem Látalem remizovala v Bruselu s Anderlechtem 0:0 a ztratila šanci na postup ze skupiny D. Za hosty odehrál celý zápas český záložník Jiří Kulhánek.

FC Sevilla s reprezentačním brankářem Tomášem Vaclíkem prohrála v Lutychu 0:1 a dovolila Standardu, aby ji v tabulce bodově dotáhl. Díky lepším vzájemným zápasům však španělskému týmu stačí k postupu získat v posledním kole s Krasnodarem stejně bodů jako Lutych na hřišti již vyřazeného Akhisaru. Vaclíka v Belgii překonal v 62. minutě zblízka Moussa Djenepo, krátce poté byl vyloučen hostující Pablo Sarabia.

AC Milán doma odvrátil blamáž s outsiderem Dudelange a zvítězil 5:2. "Rossoneri", za které poprvé v sezoně nastoupil český stoper Stefan Simič, jsou blízko postupu. Betis Sevilla ve druhém utkání skupiny F gólem Sergia Canalese zdolal Olympiakos Pireus 1:0 a zajistil si místo ve vyřazovací fázi.

Chelsea v Londýně deklasovala oslabený PAOK Soluň 4:0 a vyhrála i pátý duel ve skupině L. Na Stamford Bridge dvakrát skóroval Olivier Giroud, po změně stran se prosadili i Callum Hudson-Odoi a náhradník Álvaro Morata.

5. kolo základních skupin fotbalové Evropské ligy:

Skupina A:

FC Curych - AEK Larnaka 1:2 (0:1)

Branky: 74. Khelifi - 38. Giannu, 85. Tričkovski.

Leverkusen - Ludogorec Razgrad 1:1 (0:0)

Branky: 85. Weiser - 69. Marcelinho.

1. Leverkusen 5 3 1 1 11:8 10 2. FC Curych 5 3 0 2 6:5 9 3. AEK Larnaka 5 1 2 2 5:7 5 4. Ludogorec Razgrad 5 0 3 2 4:6 3

Skupina B:

Rosenborg Trondheim - Celtic Glasgow 0:1 (0:1)

Branka: 42. Sinclair.

Salcburk - Lipsko 1:0 (0:0)

Branka: 74. Gulbrandsen.

1. Salcburk 5 5 0 0 15:5 15 2. Celtic Glasgow 5 3 0 2 5:6 9 3. Lipsko 5 2 0 3 8:7 6 4. Rosenborg 5 0 0 5 3:13 0

Skupina C:

Zenit Petrohrad - FC Kodaň 1:0 (0:0)

Branka: 59. Mak.

Sestava Petrohradu: Luněv - Aňukov, Ivanovič, Mevlja, Kuzjajev - Paredes, Driussi (60. Zabolotnij), Hernani (88. Ozdojev) - Mak, Dzjuba, Jerochin (75. Marchisio). Trenér: Semak.

Bordeaux - Slavia 2:0 (1:0)

1. Zenit Petrohrad 5 3 2 0 6:3 11 2. Slavia Praha 5 2 1 2 2:3 7 3. FC Kodaň 5 1 2 2 3:4 5 4. Bordeaux 5 1 1 3 5:6 4

Skupina D:

Fenerbahce Istanbul - Dinamo Záhřeb 0:0

Anderlecht - Trnava 0:0

1. Dinamo Záhřeb 5 4 1 0 11:3 13 2. Fenerbahce Istanbul 5 2 2 1 7:6 8 3. Trnava 5 1 1 3 3:7 4 4. Anderlecht 5 0 2 3 2:7 2

Skupina E:

Poltava - Arsenal 0:3 (0:3)

Branky: 11. Smith Rowe, 27. Ramsey z pen., 41. Willock.

Karabach - Sporting Lisabon 1:6 (1:3)

Branky: 14. Zoubir - 20. a 75. Bruno Fernandes, 65. a 82. Diaby, 5. Dost z pen., 33. Nani.

1. Arsenal 5 4 1 0 11:2 13 2. Sporting Lisabon 5 3 1 1 10:3 10 3. Poltava 5 1 0 4 4:10 3 4. Karabach 5 1 0 4 2:12 3

Skupina F:

Betis Sevilla - Olympiakos Pireus 1:0 (1:0)

Branka: 39. Canales.

AC Milán - Dudelange 5:2 (1:1)

Branky: 21. Cutrone, 66. vlastní Cruz, 70. Calhanoglu, 78. vlastní Schnell, 81. Borini - 39. Stolz, 49. Turpel.

1. Betis Sevilla 5 3 2 0 7:2 11 2. AC Milán 5 3 1 1 11:6 10 3. Olympiakos Pireus 5 2 1 2 8:5 7 4. Dudelange 5 0 0 5 3:16 0

Skupina G:

Spartak Moskva - Rapid Vídeň 1:2 (1:0)

Branky: 20. Zé Luís - 80. Müldür, 90.+1 Schobesberger.

Glasgow Rangers - Villarreal 0:0

ČK: 45.+1 Candeias (Rangers).

1. Villarreal 5 1 4 0 10:5 7 2. Rapid Vídeň 5 2 1 2 5:9 7 3. Glasgow Rangers 5 1 3 1 8:7 6 4. Spartak Moskva 5 1 2 2 8:10 5

Skupina J:

Krasnodar - Akhisar 2:1 (0:1)

Branky: 49. Gazinski, 57. Ari - 24. Serginho.

Standard Lutych - FC Sevilla 1:0 (0:0)

Branka: 62. Djenepo. ČK: 68. Sarabia (Sevilla).

1. Krasnodar 5 4 0 1 8:5 12 2. FC Sevilla 5 3 0 2 15:10 9 3. Standard Lutych 5 3 0 2 7:9 9 4. Akhisar 5 0 0 5 4:14 0

Skupina K:

Astana - Dynamo Kyjev 0:1 (0:1)

Branka: 29. Verbič.

Sestava Dynama: Bojko - Kedziora, Burda, Kádár, Mykolenko - Tche Tche, Šepeljev - Cygankov (84. Morozjuk), Šaparenko (64. Garmaš), Sidcley - Verbič (76. Sydorčuk). Trenér: Chackevič.

Jablonec - Rennes 0:1 (0:0)

1. Dynamo Kyjev 5 3 2 0 10:6 11 2. Astana 5 2 2 1 7:5 8 3. Rennes 5 2 0 3 5:8 6 4. Jablonec 5 0 2 3 5:8 2

Skupina L:

BATE Borisov - Vidi Székesfehérvár 2:0 (1:0)

Branky: 22. Signevič, 85. Ivanič.

Chelsea - PAOK Soluň 4:0 (2:0)

Branky: 27. a 37. Giroud, 60. Hudson-Odoi, 78. Morata. ČK: 7. Chačeridi (PAOK).

1. Chelsea 5 5 0 0 10:1 15 2. BATE Borisov 5 2 0 3 6:8 6 3. Székesfehérvár 5 2 0 3 3:5 6 4. PAOK Soluň 5 1 0 4 4:9 3