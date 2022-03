Kyjev a Moskva zvyšují údaje o ztrátách nepřítele, tvrzení nelze ověřit

Kyjev - Rusko v bojích na Ukrajině přišlo o přibližně 14.000 vojáků a stovky obrněnců, uvedl dnes ukrajinský generální štáb. Ruské ministerstvo obrany naopak hlásí pokračující ničení ukrajinské protivzdušné obrany. Tvrzení stran o ztrátách způsobených nepříteli nelze ověřit z nezávislých zdrojů.

Ve válce, která dnes pokračuje 22. dnem, Rusko přišlo o asi 14.000 vojáků, 444 tanků, 1435 obrněných vozidel, 201 děl, 72 raketometů, 43 zbraní protivzdušné obrany, 86 letadel, 108 vrtulníků, 864 kusů automobilové techniky, tři plavidla, 60 cisteren, 11 dronů a deset kusů speciální techniky, uvedl ukrajinský generální štáb s již tradičním dovětkem, že tyto údaje se upřesňují a že sčítání ztěžuje vysoká intenzita bojů.

Americký deník The New York Times ve středu s odkazem na "konzervativní odhady" amerických zpravodajských služeb napsal, že ruská strana za tři týdny konfliktu na Ukrajině ztratila přes 7000 vojáků. To je více než součet ztrát americké armády z dvou desetiletí bojů v Afghánistánu a Iráku, připomněl list.

Ruské letectvo a protivzdušná obrana za uplynulých 24 hodin sestřelilo dva ukrajinské vrtulníky a 12 bezpilotních letadel a také zničilo celou jednotku vyzbrojenou moderními raketovými systémy protivzdušné obrany S-300, ohlásil dnes mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov podle agentury TASS. Od začátku operací ruské síly podle mluvčího zničily 181 ukrajinských letadel a vrtulníků, 172 dronů, 170 systémů protileteckých raket, 1379 tanků a dalších obrněnců, 133 raketometů, 514 děl a minometů a 1168 kusů speciální automobilové techniky.

Ministerstvo obrany podle TASS také ohlásilo, že zveřejní balík dokumentů, které mají podle něj dokazovat, že se v ukrajinských laboratořích vyvíjely biologické zbraně.

Rusko nejprve odůvodňovalo útok na sousední zemi údajnou genocidou ruskojazyčného obyvatelstva v Donbasu na východě Ukrajiny a ruský prezident Vladimir Putin za cíl označil demilitarizaci a "denacifikaci" Ukrajiny. Ruští politici nyní čím dál častěji tvrdí, že "speciální vojenská operace", jak invazi na Ukrajinu nazývají, odvrátila třetí světovou válku, která by prý jinak nevyhnutelně propukla.