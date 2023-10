Kyjev a Bukurešť povýší vztahy, plánují přednostní výcvik ukrajinských pilotů

Bukurešť - Rumunsko a Ukrajina hodlají povýšit vzájemné vztahy na strategické partnerství. Podle agentury Agerpres to dnes uvedl rumunský prezident Klaus Iohannis po jednání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským v Bukurešti. Zelenskyj po jednání sdělil, že s Iohannisem probíral možnosti, jak co nejrychleji vycvičit ukrajinské piloty v ovládání stíhaček F-16 ve specializovaném středisku v Rumunsku. Uvedl také, že od rumunského prezidenta získal příslib rumunské vojenské pomoci pro Ukrajinu v podobě prostředků protivzdušné obrany a dělostřelectva.

"Rozhodli jsme se dnes společně zahájit proces, který povýší dvoustranné vztahy na úroveň strategického partnerství," uvedl Iohannis po setkání se Zelenským. Rumunsko se podle něj nyní soustředí hlavně na to, aby Ukrajina vyhrála válku, úzkou spolupráci v tomto ohledu chce ale promítnout i do dlouhodobé perspektivy. Vojenskou i jinou pomoc bude Bukurešť podle Iohannise Kyjevu poskytovat tak dlouho, jak to bude třeba, tedy "do vítězství" Ukrajiny nad Ruskem.

Zelenskyj pak novinářům připomněl, že v Rumunsku vzniká středisko pro výcvik pilotů stíhaček F-16. V tomto středisku se podle dřívějšího oznámení rumunské Nejvyšší rady národní obrany (CSAT) mají cvičit ukrajinští piloti po boku pilotů členských zemí NATO. "S panem prezidentem jsme hovořili o tom, jak tento výcvik urychlit, a dohodli jsme se, že ukrajinští piloti budou v první vlně výcviku," sdělil podle agentury Unian Zelenskyj.

V Rumunsku kromě toho Zelenskyj podle svých slov získal příslib dalších zbraní pro Ukrajinu. O jaké konkrétně jde, ale neuvedl. "Budou dobré zprávy ohledně dělostřelectva a protivzdušné obrany. Obrovské díky za to," sdělil.

Zelenskyj navštívil Rumunsko, které je důležitou tranzitní zemí pro vývoz ukrajinského obilí, v roli hlavy státu poprvé. Předtím vyjádřil Rumunsku vděk za to, že umožňuje tranzit ukrajinského obilí přes své území. Kvůli omezenému přístupu ke svým černomořským přístavům musí Ukrajina obilí částečně vyvážet přes sousední země po železnici, silnici nebo menšími říčními loděmi. Klíčový je v tomto rumunský černomořský přístav Konstanca, z něhož se loni vyvezlo 8,6 milionu tun ukrajinského obilí. Při dnešní návštěvě Bukurešti Zelenskyj podle Reuters řekl, že Černé moře a region kolem dolního toku Dunaje se nesmí stát námořní "mrtvou zónou".

Na večer chystaný Zelenského projev v rumunském parlamentu byl na poslední chvíli zrušen. Podle serveru Digi24 se tak stalo v reakci na oznámení proruské senátorky Diany Šošoacaové, že z vystoupení hlavy ukrajinského státu udělá "show".

Na území Rumunska, členského státu EU a NATO, v posledních týdnech opakovaně dopadly trosky ruských dronů, které útočily na ukrajinské přístavy na Dunaji. Rumunská armáda podle médií přesouvá do oblasti svou protivzdušnou obranu.

Vztahy mezi Kyjevem a Bukureští dosud zatěžovaly spory o postavení rumunské menšiny na Ukrajině, která čítá několik desítek tisíc lidí žijících především na jihozápadě země. Část ukrajinských Rumunů si stěžuje na asimilaci ze strany ukrajinských úřadů a požaduje větší autonomii.