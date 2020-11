Kybernetická bezpečnost sítí nové generace je pro stát prioritou

Odborná diskuse o kybernetické bezpečnosti sítí 5G. To byl cíl semináře, který pod hlavičkou 5G Aliance uspořádalo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Na akci, které se zúčastnili zástupci státní správy, akademické sféry i soukromého sektoru, mimo jiné zaznělo, že kybernetická bezpečnost sítí nové generace je pro stát naprostou prioritou.

„Na mnoha jednáních, která vedu se zahraničními partnery, často slyším, že oceňují práci, kterou dělá Česká republika pro rozvoj kybernetické bezpečnosti. Ať už je to ve spolupráci na evropské sadě doporučení pro 5G, tzv. 5G Toolboxu, či například v podpoře zapojení umělé inteligence do zajištění vyšší úrovně bezpečnosti občanů. Vítají to jak naši partneři v Evropě, tak třeba i v USA,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Rozvoj sítí 5G a jejich bezpečnost je pro nás naprostou prioritou.“

„Jsme rádi, že se nám daří naplňovat mnoho bodů z naší 5G strategie, kterou v lednu schválila vláda. Posunuly se výrazně například projekty chytrých 5G měst, podporujeme výzkum například v programu TREND, i mezinárodní spolupráci třeba formou projektů tzv. 5G koridorů. Od léta funguje také 5G Aliance, kde jsme postupně spustili pět prioritních témat, tedy digitalizace průmyslu, chytrá města, bezpečnost sítí, boj s dezinformacemi a pokrytí dopravních koridorů. A i seminář byl součástí aktivit této aliance v oblasti kybernetické bezpečnosti,“ doplňuje náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Seminář ke kybernetické bezpečnosti sítí 5G zahájil místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Navázali na něj ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Karel Řehka, náměstek ministra zahraničních věcí Martin Povejšil, předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu Hana Továrková, ředitel odboru informačních technologií a komunikací ministerstva vnitra Bohdan Urban či ředitel bezpečnosti státního podniku NAKIT Vladimír Rohel. Nechyběli ani zástupci akademické sféry, například prorektor Masarykovy univerzity v Brně Radim Polčák, i reprezentanti soukromého sektoru jak z řad operátorů, tak z technologických firem, které vyvíjejí a dodávají vybavení pro sítě nové generace. Akce se konala pod hlavičkou 5G Aliance, o které víc informací najdete na webu www.5Galiance.cz.

Podpora digitalizace, což samozřejmě zahrnuje i kybernetickou bezpečnost, je součástí Inovační strategie ČR 2019 – 2030. A to v duchu národní hospodářské vize Czech Republic: the Country for the Future.