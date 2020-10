Kyanid v Bečvě může pocházet z areálu Tesly Rožnov

Kyanid, který způsobil úhyn desítek tun ryb v Bečvě, mohl pocházet z kanálu vedoucího do řeky z areálu bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm (na snímku z 1. října 2020).

Kyanid, který způsobil úhyn desítek tun ryb v Bečvě, mohl pocházet z kanálu vedoucího do řeky z areálu bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm (na snímku z 1. října 2020). ČTK/Glück Dalibor

Praha - Kyanid, který způsobil úhyn desítek tun ryb v Bečvě, mohl pocházet z kanálu vedoucího do řeky z areálu bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm. Takové podezření má Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) na základě odebraných vzorků, řekl na dnešní tiskové konferenci ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Valašskomeziříčskou chemičku DEZA, která spadá pod koncern Agrofert, vyloučila z možného podílu na havárii v Bečvě ČIŽP i policie, dodal.

"Smyčka se utahuje kolem areálu Tesla Rožnov, tedy toho kanálu, který z areálu Tesly Rožnov teče do Bečvy. Je asi 13 nebo 14 kilometrů dlouhý. Je tam několik subjektů, které podle našich informací nakládají s kyanidy," řekl Brabec. Jak odbor životního prostředí ve Valašském Meziříčí, tak Vodovody a kanalizace Vsetín i ČIŽP odebraly podle ministra vzorky. "Její podezření je směrem k výpusti kanálu z Tesly Rožnov," dodal.

"Hodně se spekulovalo o roli Dezy. Chci znovu zdůraznit, že Dezu jako možného původce vyloučila na základě rozboru její výpusti Česká inspekce životního prostředí už minulé úterý, která provedla rozbory jak ve výpusti, tak po celé trase. Také Dezu vyloučila policie, protože uvedla, že výpusť je v katastrálním území obce Juřinka. DEZA ji tam nemá," dodal ministr. Agrofert, jehož je DEZA součástí, spadá do svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO). Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka v sobotu ČTK sdělil, že DEZA a Agrofert podají trestní oznámení za pomluvy související s otravou.

Podle ředitele ČIŽP v Olomouci Radka Pallose mohli inspektoři DEZU vyloučit, kontrola se tam ale uskutečnila stejně jako v dalších firmách. "Kromě toho, že čistírna vykazovala standardní stav, tak hlavně (DEZA) vypouští přes lagunu a otevřený kanál. V tom otevřeném kanálu byly ryby a ve zbytku Bečvy nebyly, takže z našeho pohledu šlo o celkem jednoduché vyjádření," řekl.

Naproti tomu na výpusti z areálu Tesly Rožnov byly překročeny přípustné limity. "Na druhou stranu v areálu je vícero možností, jak mohla závadná látka vniknout do kanalizace," dodal Pallos. Na analýzách se podle něj podílelo nezávisle minimálně šest laboratoří.

Brabec v pátek poznamenal, že věří, že najít zdroj znečištění bude otázkou hodin. Dnes zdůraznil, že uvedl, že věří, ale neslíbil to. "V řádu hodin také policie potvrdila výpusť, ze které velmi pravděpodobně znečištění kyanidem šlo," doplnil.

Pallos také uvedl, že už neplatí doporučení lidem, aby vodu z řeky nevyužívali. "Už včera (ve středu) inspekce informovala krajské úřady o tom, že hodnoty v toku jsou pod mezí detekce," řekl.

Ekologická katastrofa byla podle Brabce politicky zneužita v předvolebním boji. Především někteří opoziční politici měli předem jasno, kdo je viníkem, uvedl. "Co mě nejvíc štve, že tyhle útoky mířily i na inspekci životního prostředí, že snad má zadání, jak mají věci dopadnout. Je to směšné, hnusné, drzé, neuvěřitelné. Vyzývám všechny, kteří sdíleli různá obvinění absolutně bez důkazů, aby se styděli, pokud to dokážou," konstatoval Brabec.

Podle informací ministerstva životního prostředí se zatím nepotvrdil úhyn další fauny a flory v Bečvě, bude to ale ještě předmětem zkoumání. V úterý Brabec hovořil se zástupci Českého rybářského svazu o možné pomoci ministerstva. Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) na začátku týdne slíbil pomoc rybářům se zarybněním řeky. "Ale předtím je potřeba mít přesné informace o aktuálním ekologickém stavu řeky," poznamenal Brabec. Ministerstvo zemědělství je také připraveno zajistit peníze pro částečnou úhradu vzniklých škod.

Znečištění zasáhlo více než třicetikilometrový úsek Bečvy až po Přerov. Kontaminační mrak po sobě zanechal mrtvou řeku, uhynuly desítky tun ryb. Havárie s tak masivním úhynem ryb se vyskytují podle evidence ČIŽP zhruba jednou za deset let. Koncentraci nebezpečných látek v řece se již podle Povodí Moravy podařilo naředit zvýšením odtoků z přehrad, pomohlo i deštivé počasí v uplynulých dnech. V případu padlo několik trestních oznámení.