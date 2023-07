Kwiatkowski vyhrál etapu na Grand Colombier, Pogačar stáhl vedoucího Vingegaarda

Chatillon-sur-Chalaronne (Francie) - Polský cyklista Michal Kwiatkowski vyhrál po samostatném úniku v závěrečném stoupání na Grand Colombier 13. etapu Tour de Frace. Žlutý dres lídra těsně uhájil dánský obhájce titulu Jonas Vingegaard, jeho náskok před slovinským rivalem Tadejem Pogačarem se ale ztenčil ze 17 sekund na devět.

Třiatřicetiletý Kwiatkowski zaútočil z čelní skupiny na začátku sedmnáctikilometrového stoupání na Grand Colombier do nadmořské výšky takřka 1300 metrů a zhruba 12 km jel sólo. Ideálně si rozvrhl tempo a jeho náskok v jednu chvíli narostl až na více než minutu. Nakonec druhý etapový vavřín na Tour v kariéře získal po 138 kilometrech před druhým Belgičanem Maximem van Gilsem o 47 sekund.

Pro mistra světa z roku 2014 Kwiatkowského bylo vítězství na Grand Colombier, kde se na Tour dojíždělo podruhé v historii, symbolické. V roce 2020 zdejší stoupání nezvládl jeho tehdejší týmový kolega a obhájce titulu Egan Bernal a později odstoupil. Etapu tehdy vyhrál Pogačar a o týden později slavil v Paříži premiérový celkový triumf.

"Vyhrát na vrcholu, kde mi to připomíná odstoupení Egana Bernala ze závodu, to je pro mne hodně speciální," řekl Kwiatkowski. "Tehdy to bylo jiné, protože s Richardem (stájovým kolegou Carapazem) jsme si těch posledních 15 kilometrů už spíš užili, zatímco dneska to byla snad největší dřina v mém životě," konstatoval a poděkoval fanouškům slavícím Den pádu Bastily, kteří ho v závěru hnali. "Byl to úžasný pocit," dodal.

Vingegaard a Pogačar, který Tour ovládl v letech 2020 a 2021, se ve skupině favoritů v závěrečném stoupání navzájem hlídali až takřka do konce. Na Pogačarův útok v posledních stovkách metrů ale dánský šampion nestačil a soupeř mu ujel. Vedle čtyřsekundového bonusu za umístění na třetí příčce v etapě přidal Slovinec čtyřsekundový náskok na trati. Za Kwiatkowským v etapě zaostal o 50 sekund.

"Je moc hezké, že jsem zase získal pár sekund k dobru, je to pro nás malé vítězství. Vingegaard je skvělý vrchař a je těžké ho odpárat. Prostě jsem to zkusil hodně dlouhým spurtem, skoro jsem už nemohl dojet. Bylo to náročné, ale stálo to za tu námahu," řekl čtyřiadvacetiletý Pogačar ke své závěrečné akceleraci a zároveň složil poklonu vítězi. "Klobouk dolů před tím únikem. Moc rád bych tu dneska vyhrál, ale Michal byl až příliš dobrý," konstatoval.

Vingegaard ztráty náskoku před náročnými alpskými etapami příliš nelitoval. "Mým dnešním cílem bylo udržet žlutý dres a jsem stále ve žlutém, takže jsem spokojený. Vím, že v takové koncovce je on (Pogačar) mnohem výbušnější než já, ale jsem spokojený s tím, jak to šlo," uvedl Vingegaard.

Po evropském šampionovi Fabiu Jakobsenovi dnes na Tour skončil další elitní sprinter Caleb Ewan. Devětadvacetiletý Australan, jenž měl zatím v letošním ročníku dvě umístění na stupních vítězů, jel dlouho osamoceně daleko za hlavním polem a nakonec vzdal.

Cyklistický závod Tour de France - 13. etapa (Chatillon-sur-Chalaronne - Grand Colombier, 138 km): 1. Kwiatkowski (Pol./Ineos Grenadiers) 3:17:33, 2. Van Gils (Belg./Lotto-Dstny) -47, 3. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) -50, 4. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) -54, 5. Pidcock (Brit./Ineos Grenadiers) -1:03, 6. Hindley (Austr./Bora-hansgrohe) -1:05. Průběžné pořadí: 1. Vingegaard 53:48:50, 2. Pogačar -9, 3. Hindley -2:51, 4. Rodríguez (Šp./Ineos Grenadiers) -4:48, 5. A. Yates (Brit./SAE Team Emirates) -5:03, 6. S. Yates (Brit./Jayco AIUIa) -5:04.