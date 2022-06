Kvůli zvyšování cen chce obrana zvýšit vojákům náhrady jízdních výdajů

Praha - Kvůli inflaci a zejména růstu cen dopravy ministerstvo obrany plánuje od července vyhláškou zvýšit vojákům z povolání o 11 procent náhrady jízdních výdajů. Celková suma nákladů se zvýší u těch, kteří dojíždějí každý den, o 13,6 milionu korun. V případě náhrady jízdních výdajů při týdenním dojíždění vojáků z povolání počítá ministerstvo se zvýšením nákladů o zhruba 9,9 milionu korun. Plyne to z návrhu vyhlášky, který byl zveřejněn ve vládním elektronickém systému připravované legislativy. Ministerstvo v komentáři k návrhu uvádí, že na pokrytí nákladů nebude požadovat navýšení rozpočtu.

Denní paušální výši náhrad jízdních výdajů upravuje vyhláška v rozpětí po 5 km a od 60 km v rozpětí po 10 km, s maximální vzdáleností 810 km, což je maximální vzdálenost, na kterou lze na území Česka cestovat. Do pěti kilometrů dosud náhrada činí 14 korun, nově to má být 16 korun. Pro vojáky, kteří to mají do práce mezi 45 a 50 kilometry, tabulka počítá s náhradou 63 korun, dosud to je 57 korun.

Při argumentaci se ministerstvo odvolává na meziroční růst cen v dopravě zveřejněný Českým statistickým úřadem 10. března, podle kterého ceny pohonných hmot a olejů meziročně stouply o 31 procent. Meziroční růst spotřebitelských cen překonal v březnu hranici 11 procent. Podle dat z května pak růst cen dál zrychlil na 16 procent. Dál rostly i ceny pohonných hmot a olejů, proti dubnu o 3,3 procenta.