Kvůli zrušení superhrubé mzdy se poslanci sejdou příští čtvrtek

Praha - Vládní změny daní a zrušení superhrubé mzdy budou poslanci schvalovat příští čtvrtek 19. listopadu v odpoledních hodinách. Mimořádnou schůzi Sněmovny na tento den svolal předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). V pátek dopoledne by měla Sněmovna schvalovat návrh na zmrazení platů politiků a poté by se z popudu opozice měla zabývat protikorupčními zákony. Stojí to na webových stránkách Sněmovny.

Svolané schůze se nakonec nemusí uskutečnit, což by nastalo v případě, že by Sněmovna neschválila jejich navrhovaný program. Navzdory tomu by se ale otevřel prostor pro debatu, byť omezený. Hovořit by směli pouze řečníci s přednostním právem, hlavně ministři, předsedové klubů, stran nebo předseda a místopředsedové Sněmovny.

Vládní daňový balík, který zavádí mimo jiné stravenkový paušál, má Sněmovna schvalovat ve čtvrtek. Návrh na zrušení superhrubé mzdy do něj chtějí vložit premiér Andrej Babiš i vicepremiér Jan Hamáček. Svoje návrhy předložila i ODS, Piráti a komunisté. Další pozměňovací návrhy přicházejí například se snížením sazby spotřební daně z nafty nebo s alternativním zvýšením daní z tabákových výrobků vůči vládnímu záměru. Kromě toho by měla Sněmovna schvalovat ve zrychleném režimu odklad termínů pro doložení odborné způsobilosti u prodejců pojistek.

Na pátek jsou svolány dokonce tři mimořádně schůze. První z nich má začít v 9:00 a poslanci by na ní měli schvalovat návrh Pirátů, KDU-ČSL a Starostů na zmrazení platů ústavních činitelů pro příští rok. Poté by poslanci měli ve druhém čtení probrat vládní návrh, kterým se zavádí model výkupu elektřiny z plánovaného nového bloku Jaderné elektrárny v Dukovanech. Poslanci k němu budou moci vznášet své pozměňovací návrhy.

Poslední páteční schůze je svolána na 12:00 a vyvolala ji část opozice v čele s Piráty. Na programu mají být zákony, které Piráti označují za klíčové pro potírání korupce, které by podle nich zavedly větší transparentnost a zvýšily důvěru občanů v právní stát. Vláda podle nich v potírání úplatkářství selhává.

K hlavním bodům má patřit průhlednější obsazování postů v justici, reforma dohledu nad veřejnými zakázkami nebo novela o střetu zájmů k registru majetkových přiznání, uvedl ve čtvrtek předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. Svolání této schůze podpořilo podpisy šest desítek poslanců, také z klubů ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.