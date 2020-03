Kvůli zatěžovací zkoušce je od půlnoci uzavřen Libeňský most

Praha - Pro automobily i MHD je od dnešních 00:00 opět uzavřen Libeňský most. Technická správa komunikací (TSK) na něm provádí zatěžovací zkoušky, které jsou nutné pro vytvoření projektu rekonstrukce mostu. Uzavírka potrvá až do nedělních 06:00. Libeňský most z roku 1928 je ve špatném stavu a nikdy nebyl opravován. TSK most kvůli zkouškám zavřela již minulou sobotu.

Měření bude probíhat na třetím mostním oblouku historického mostu přes Vltavu a na tzv. inundačním mostě na břehu, který slouží jako protipovodňová ochrana a pod jehož oblouky protéká při povodních voda. Při zkoušce bude využita zátěž 547 tun. Minulý víkend odborníci použili dvě tramvaje těžké 66 tun, které najely na most jako první. Postupně k nim přidávali zatěžovací vaky na chodníky. Nakonec na něj najelo osm nákladních vozů, kdy každý vážil 41 tun.

Libeňský most je soumostí tvořené historickým mostem přes Vltavu a zmíněným inundačním mostem. Most z roku 1928 nebyl nikdy opravován a je ve špatném stavu. V minulosti proběhla jedna zatěžovací zkouška, ale pouze na inundačním poli u Palmovky.