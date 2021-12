Kvůli vysokým cenám skončí další dodavatelé energií, míní analytici

Praha - Kvůli současným rekordně vysokým cenám elektřiny a plynu na burzách skončí podle mínění analytiků další dodavatelé energií. V ohrožení jsou podle nich malé i velké firmy, rozhodující u nich bude jejich zajištění, zjistila ČTK.

Podle analytika ENA a výkonného ředitele Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE) Jiřího Gavora musí všichni dodavatelé dokupovat část dodávky na krátkodobém trhu. A to i ti s dobrým risk managementem. "Obrovský nárůst velkoobchodních cen plynu a elektřiny, navíc koncentrovaný do závěrečných měsíců roku, nikdo nemohl při sestavování finančního plánu na roky 2021/22 predikovat," řekl Gavor.

Nárůst burzovních cen proto představuje podle něj pro všechny dodavatele mimořádný dopad do jejich peněžního toku. "Zejména pro menší dodavatele bez velkého finančního zázemí může být tato situace smrtící. A toho jsme právě svědky. Podotýkám, že nejen v ČR, ale i v celé Evropě. A protože v současnosti nejsou na obzoru signály, že se ceny na energetických trzích výrazněji zlepší, tak současné krachy dodavatelů nebudou poslední," uvedl Gavor.

Analytik ENAS Energy Services Vladimír Štěpán míní, že tak vysoké ceny energií, jako jsou nyní na burze, mohou ohrozit malé i velké dodavatele. "Malé ale dříve. A nejvíce v ČR, kde dodavatelé nakupují na burze asi nejvíce v EU. Navíc si dodavatelé plynu v EU nenaplnili zásobníky na obvyklou úroveň, tentokrát velcí, spekulovali s cenami plynu," řekl Štěpán.

Důvod pro skokové zvýšení ceny plynu, tedy přerušení dodávky plynu přes plynovod Jamal, se podle něj ukázal jako nepravdivý. "Poláci berou plyn Jamalem ze západu, protože nechtějí ruský z východu. On je sice také ruský, ale už zřejmě ideově čistý. Poláci musí vědět, co tímto chováním způsobují," řekl Štěpán. Gazprom pak podle něj v reakci výrazně zvýšil tranzit přes Ukrajinu, a tím i dodávky plynu do EU. "Na burze už ale vznikla panika, zvýšily se ceny plynu o desítky euro za megawatthodinu, a česká media už řeší, jak Gazprom krátí dodávky plynu před zimou," uvedl Štěpán.

Dodavatelům plynu tak pak podle Štěpána stoupnou ze dne na den kriticky ceny plynu, a nastává situace jako v říjnu. "Hrozí krachy obchodníků, protože díky chladnému počasí stoupá spotřeba plynu," dodal.

Ekonom společnosti Natland Petr Bartoň míní, že podle velikosti firmy lze těžce predikovat další odchody z trhu. "U menších dodavatelů bychom teoreticky mohli čekat menší míru zajištění, na druhou stranu ale i velikost problému může být u menšího dodavatele menší a tedy lépe krátkodobě překlenutelná, například pomocí externího investora," řekl ČTK Bartoň.

Podstatnější pravděpodobně bude podle něj sledovat, nakolik jsou dodávky energií hlavní činností majitele firmy a nakolik jde spíše o "přidruženou výrobu". "U té může být menší motivace zainvestovat do řešení problémů, když je dnes každým dnem jasnější, že růst cen energií není krátkodobý," uvedl Bartoň.

Otázkou podle něj zůstane, zda firmám na trhu problém nezhoršilo zrušení DPH minulou vládou. "Většině odběratelů se tarifní ceny v listopadu a prosinci nezměnily. Zrušením DPH je vláda paradoxně dokonce snížila, a pokud odběratelé za sníženou cenu začali spotřebovávat více energie, prohloubilo to problém firem, které pak musely na drahém trhu dokupovat o to více energie," dodal Bartoň.