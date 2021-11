Kvůli vysokému růstu cen ČR zřejmě čeká mimořádné zvýšení důchodů

Praha - Česko zřejmě čeká v příštím roce mimořádné zvýšení důchodů kvůli vysokému růstu cen. Pokud se ceny zvednou o pět a více procent, o stejný díl se má upravit i zásluhová část penze. Vyplývá to ze zákona o důchodovém pojištění. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo predikci, podle které by růst cen měl zrychlovat. V prvních měsících roku by se mohl pohybovat kolem sedmi procent. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) dnes ČTK řekla, že s řešením její resort počítá. Počkat musí ale na ekonomické údaje.

"Počkáme si na to finální strvrzení. Ve vládě se poradíme s kolegy, jak budeme postupovat. My stále nevíme, kdy můžeme očekávat fungování nové vlády," uvedla ministryně. Téma chce zmínit už na středečním zasedání dosluhujícího kabinetu.

Důchody se budou jako každý rok zvyšovat od ledna. Podle zákonných pravidel se průměrný starobní důchod zvedne o 505 korun. Z toho 350 korun poputuje do solidární části, která je pro všechny stejná. Činit bude 3900 korun. Zbytek posílí zásluhovou procentní výměru důchodu, která se vypočítává podle odpracovaných let a výše odvodů z výdělků. K tomu se všem lidem s penzí přidá ještě 300 korun navíc. Také tento bonus nad zákonnou valorizaci posílí zásluhový díl penze.

"Jsem strašně ráda, že se mi podařilo prosadit tři stovky nad zákonnou valorizaci. Když jsem o tom začala letos v květnu mluvit, tak všichni kroutili hlavou. My jsme ty odhady (růstu cen) měli. Ty tři stovky od ledna lidem pomůžou, alespoň přechodně," řekla ministryně.

Důchody se zvedají pravidelně vždy od ledna. Zákon o důchodovém pojištění uvádí, že mimořádně se penze zvyšují tehdy, pokud růst cen dosáhl aspoň pěti procent. Přidání následuje pátý měsíc po měsíci, v němž zvyšování cen překročilo pětiprocentní hranici. Pokud by se přes ni spotřebitelské ceny dostaly v lednu, od června by se důchody měly mimořádně zvýšit. Kabinet má nařízení vydat do 50 dnů po skončení měsíce s aspoň pětiprocentním cenovým růstem.

"Procentní výměry vyplácených důchodů se při zvýšení důchodů v mimořádném termínu zvýší o tolik procent, kolik činí růst cen," uvádí zákon.

Na konci září starobní, invalidní a pozůstalostní penze od České správy sociálního zabezpečení pobíralo 2,86 milionu lidí. Starobních důchodců a důchodkyň z toho bylo 2,38 milionu. "Vysoká inflace bude mít obrovský dopad na důchody a pak také na státní rozpočet," dodala Maláčová.

Například přidání sto korun ke každému důchodu představuje za půl roku výdaje přes 1,7 miliardy korun. Při mimořádném navýšení by penze rostly o stokoruny. Na třísetkorunový bonus se má příští rok podle dřívějších informací vydat 10,6 miliardy korun a na běžnou valorizaci kolem 20 miliard.

Zákon původně počítal s mimořádnou valorizací až tehdy, když ceny porostou o deset procent. Snížení hranice na pět procent před 13 lety prosadil tehdejší ministr práce pravicové vlády Petr Nečas (ODS).