Kvůli výpadku nefungovaly e-recepty, lékárníci žádají systémovou změnu

Praha - Kvůli výpadku systému elektronických receptů nemohli dnes lékaři několik hodin vydávat e-recepty a měli problémy i se zadáváním výsledků testování nebo očkování proti covidu-19. Ve 13:00 byl provoz obnoven, informoval na twitteru Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který systém spravuje. Česká lékárnická komora uvedla, že nebylo možné vydávat léky běžným způsobem víc než pět hodin, což pokládá za nejdelší výpadek od vzniku e-receptů. Požaduje do budoucna systémovou změnu, která by umožnila léky vydat i při výpadku systému, internetu či elektrického proudu.

Každý lékař se do elektronického systému přihlašuje bezpečnostním certifikátem. Těm, kteří pracují i s elektronickými recepty, je vydal právě SÚKL. Kvůli výpadku jeho systémů tito lékaři měli problémy ve všech propojených elektronických zdravotnických systémech. Na problémy s administrativou kolem covidu-19 upozornil server iDNES.cz.

Systém elektronických receptů se s problémy potýkal od rána. Lékaři nemohli na dálku pacientům předepisovat léky a lékárníci měli potíže s jejich vydáváním. Problémy byly podle nich i se záložním úložištěm. SÚKL lékařům doporučil předepisovat recepty na papírový formulář, pacienty na twitteru požádal, aby vyzvednutí léku v lékárně odložili.

Systém e-receptů sice má záložní úložiště, některé lékárny měly podle komory problémy i s ním. Navíc podle ní neumí vydávat zarezervované recepty nebo prostřednictvím načtení občanského průkazu. Podle lékárníků šlo o nejdelší výpadek od spuštění e-receptu. Ve 13:00 SÚKL uvedl, že byl provoz obnoven částečně a kolem 13:45 informoval o kompletním obnovení.

Lékárníci si stěžovali na to, že problémy byly i se záložním řešením. Mluvčí SÚKL Klára Brunclíková ČTK dopoledne sdělila, že záložní úložiště funguje bez problémů a má i všechny běžné funkce. Jen je třeba e-recept v systému zadat do stavu "připravováno". Podle lékárníků mohl být problém i s papírovými recepty, kterými lékaři e-recepty v době výpadků dočasně nahradili. Na jednom listinném receptu může být napsán jen jeden lék, jinak je neplatný. U elektronických receptů podobné omezení neplatí.

"Pro případy výpadku je nezbytně nutné nalézt řešení. I v situacích, kdy nepůjde elektrický proud, nepůjde internet, musí mít lékárníci možnost vydat lék," napsala komora. U lékařů s výpadkem systém počítá, mají možnost vypsat papírový recept. Lékárníci na toto úskalí upozorňovali už od spuštění e-receptů. Pokud pacient přijde jen s alfanumerickým nebo QR kódem, lékárník bez připojení do systému ani nezjistí, jaký lék má předepsaný.

Funkčním řešením podobných situací by podle lékárnické komory byla změna zákona o léčivech, situaci je třeba řešit okamžitě. "Stávající situace jsou životně nebezpečné a lékárníci musí mít možnost pacientovi lék v takových situacích vydat. V případě výpadku centrálního úložiště e-receptů mohou lékaři napsat recept papírový. Stejně tak by měl mít lékárník možnost vydat léky i bez dostupného úložiště, pokud disponuje informací o tom, co bylo pacientovi předepsáno," uvedl v tiskové zprávě prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.

Lékaři povinně předepisují léky elektronicky od roku 2018. Loni jich bylo podle statistik každý měsíc předepsáno od 5,5 do 7,3 milionu. Pacienti si mohou díky tomuto systému léky vyzvednout v lékárně i bez předchozího osobního kontaktu s lékařem, může jim recept poslat v SMS nebo na e-mail. K vyzvednutí pak stačí ukázat kód nebo načíst občanský průkaz. Systém se osvědčil zejména v době pandemie.