Kvůli výměně pražců nepojede metro na části linky C

Ilustrační foto - Pražský dopravní podnik (DPP) pokračoval 3. července ve výměně původních dřevěných pražců za nové betonové na trase metra C mezi Muzeem a I. P. Pavlova. Celkem bude vyměněno 528 pražců. Další opravy provádí podnik u Nuselského mostu. Kvůli rekonstrukci tratě musí cestující z Florence na Pražského povstání jezdit náhradními autobusy. Ty byly v ranní špičce přeplněné a brzdila je i auta na magistrále. Výluka provozu potrvá do 9. července 2017.

Praha - Dnes začíná výluka na trase metra C mezi stanicemi Pražského povstání a Hlavní nádraží, výluka potrvá do neděle 12. července. Důvodem je výměna dřevěných pražců mezi stanicemi I. P. Pavlova a Muzeum za betonové. Místo metra budou jezdit náhradní autobusy. Stejné výluky podnik v posledních letech vyhlašuje třikrát ročně, poslední byla o Velikonocích a další je v plánu na podzim. Výluky budou pokračovat i v dalších letech.

Přes den budou v době výluky jezdit autobusy XC na trase mezi stanicemi Pražského povstání a Hlavní nádraží s intervalem jedné až dvou minut. Uzavřen bude také přestup mezi linkami C a A na Muzeu. O výluce budou přímo u uzavřených stanic metra cestující informovat pracovníci podniku v reflexních vestách.

Dřevěné pražce jsou podle informací DPP umístěny na nejstarším úseku linky C mezi Florencí a Kačerovem, který byl zprovozněn v roce 1974. Po skončení naplánované devítidenní výluce bude v úseku vyměněno 6140 z 19.397 pražců, práce tak budou zhruba ve třetině. Následující výluka bude o prodlouženém víkendu na konci letošního září, a to mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov.

Na trase C se musí pražce vyměňovat po větších částech, a to kvůli zabezpečovacímu zařízení, které musí být celé vypnuto. Například na trase A funguje jiný typ zabezpečení, který umožňuje výměnu jednotlivých pražců v noci. Na trase C to nelze. Podle dřívějších informací DPP nepojede letos v létě metro také mezi Nádražím Holešovice a Ládvím, a to v neděli 26. července kvůli modernizaci zabezpečovacího zařízení.