Kvůli vydatným dešťům moravskoslezští hasiči čerpali vodu ze sklepů i garáží

Ostrava - V souvislosti s vydatným deštěm měli moravskoslezští hasiči dnes do 20:00 celkem 59 výjezdů, nejčastěji čerpali vodu z garáží či sklepů. Na druhý povodňový stupeň, tedy stav pohotovosti, vystoupala hladina toku Luha v Jeseníku nad Odrou. ČTK to řekl mluvčí hasičů Lukáš Popp. Vodohospodáři odpoledne poukazovali na to, že vydatný déšť může zvednout hladiny řek v Moravskoslezském kraji a na některých místech lze očekávat i dosažení povodňových stupňů.

Povodí Odry je nasycené, nejvíce pršelo v Beskydech, Poodří a Beskydské pahorkatině. Podle předpovědi meteorologů je navíc v následujících 24 hodinách možné očekávat srážky v úhrnech až 100 milimetrů v povodí Ostravice a Morávky, řekla ČTK odpoledne mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

"V povodí Odry se prognózují zvýšené průtoky s kulminací ze čtvrtku na pátek a dále během pátku s možným překročením prvního stupně povodňové aktivity, tedy stavu bdělosti, na Lubině v Petřvaldě a na Odře ve Svinově," uvedla Vlčková. Na Odře v Bohumíně by pak mohla hladina dosáhnout druhého stupně povodňové aktivity - stavu pohotovosti, kulminovat by tok měl během pátku odpoledne.

V povodí Ostravice a Olše by první stupeň povodňové aktivity mohl být překonán na Ostravici ve Frýdku-Místku a ve Slezské Ostravě, na Olši v Jablunkově, na Stonávce v Hradišti a na Petrůvce v Petrovicích u Karviné. Dosažení druhého stupně povodňové aktivity lze podle vodohospodářů předpokládat na Olši v Českém Těšíně, v Dětmarovicích a ve Věřňovicích. V povodí Opavy se vzhledem k nižším srážkám nepředpokládá dosažení povodňových stupňů, stejně jako u okrajových přítoků Odry, tedy vodních toků Bělá, Vidnávka a Osoblaha.

Vlčková dodala, že pokud by předpovídané srážky byly přívalové, nelze na menších vodních tocích na území celého povodí Odry vyloučit ani dosažení třetího stupně povodňové aktivity, tedy stavu ohrožení.

Podle Poppa hasiči dnes kvůli počasí nejvíce zasahovali na Ostravsku, kde měli 29 výjezdů. Následuje Karvinsko se 13, Novojičínsko se sedmi, na Opavsku vyjížděli pětkrát, na Frýdecko-Místecku čtyřikrát a jednou na Bruntálsku. "Většinou se jednalo o čerpání vody ze sklepů, garáží a lagun a také čištění kanálových vpustí," doplnil mluvčí hasičů.