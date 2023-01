Kvůli výbuchu na Karvinsku v roce 2018 policie nikoho neobvinila

Ostrava - Policie nikoho neobvinila kvůli výbuchu v dole ČSM na Karvinsku v roce 2018, při kterém zemřelo 13 horníků. Neštěstí způsobil přírodní jev. Policie případ odložila. Šlo o výron metanu, mírný otřes a následné tři výbuchy v těsném sledu za sebou, vyplývá z výsledků práce mezinárodního vyšetřovacího týmu, který vznikl v lednu 2019. Novinářům to dnes řekl ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel.

"Vyšetřování bylo složité. Do dolu jsme mohli vstoupit až po několika měsících. Celé vyšetřování trvalo víc než čtyři roky," řekl Kužel. Dozorující státní zástupce Jiří Foltyn dodal, že délku vyšetřování ovlivnila i koronavirová epidemie, při níž měli vyšetřovatelé omezené možnosti se setkat. Navíc se čekalo na dva znalecké posudky a jejich překlad do polštiny.

S tím souhlasila zástupkyně polské prokuratury Joanna Smorczewská. "Bylo potvrzeno, že nedošlo k zavinění ze strany pracovníků. Bylo vydáno stejné rozhodnutí z jedné i druhé strany," uvedla. Policie případ odložila. "Nebylo zjištěno porušení bezpečnostních předpisů. Výbuch byl způsoben hornickou činností, ale nezaviněný lidskou vůlí," uvedl komisař karvinské policie Pavel Ondruch.

Dodal, že událost byla náhlá a pracovníci v podzemí na ni nemohli včas reagovat. Podle něj navíc byla před událostí v provozu všechna instalovaná čidla na měření koncentrací metanu. Ta vyšší koncentrace nezaznamenala. "Čidla byla funkční. Neprokázalo se, že by s nimi někdo manipuloval," uvedl Ondruch. Právě o možné manipulaci s čidly či jejich zakrývání hovořili těsně po tragické události příbuzní některých polských horníků. To ale ihned odmítlo vedení těžební společnosti. Nyní to potvrdily i výsledky vyšetřování.

Podle nich za neštěstím stála souhra několika okolností. Jednou z nich byl geofyzikální jev, tedy mírný otřes a výron velkého množství metanu. Výbuch pak způsobila ocelová tyč, která se v té době namotala na kombajn a její část třela o jinou kovovou součást vybavení dolu. Třením vznikla jiskra, která iniciovala výbuch.

Neštěstí v Dole ČSM-Sever se stalo 20. prosince 2018 přibližně 880 metrů pod povrchem. Vybuchl tam metan, zahynulo 13 horníků - 12 Poláků a Čech. Deset havířů bylo zraněno. Příčiny výbuchu zjišťoval mezinárodní tým.

Bezprostředně po výbuchu se záchranářům podařilo vynést z podzemí jen čtyři těla. Kvůli požáru muselo být místo uzavřeno speciálními výbuchu vzdornými hrázemi a záchranáři tam mohli sestoupit až po několika měsících. V dubnu záchranáři vynesli z podzemí těla pěti horníků, která byla na začátku důlní chodby. V květnu vynesli poslední čtyři mrtvé z dobývacího prostoru, takzvaného porubu.