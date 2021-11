Kvůli variantě omikron omezují vstup na své území další země

Canberra/Berlín/Bratislava - Austrálie, Thajsko, Omán, Slovensko a Maďarsko se dnes přidaly k zemím, které kvůli nové variantě koronaviru nazvané omikron omezují cestování do některých afrických zemí či vstup lidí z těchto států na svá území. Světová zdravotnická organizace (WHO) novou variantu v pátek označila za znepokojivou. Británie dnes odhalila dva případy nové mutace a podezření na výskyt mají i v Německu, jeden případ je prověřován také v Česku. Vláda Jihoafrické republiky, která ve čtvrtek jako první informovala o nové variantě, si stěžuje na omezení cest a považuje je za neopodstatněná.

Mluvčí WHO Christian Lindmeier v reakci na uzavírání hranic kvůli variantě omikron jménem organizace doporučil přijímat opatření, která se opírají o vědu. Zdůraznil, že vůči cestovním restrikcím existují výhrady. Jihoafrický ministr zdravotnictví Joe Phaahla označil omezení cest za neopodstatněná. Zatím podle něj není jasné, zda je nová mutace nakažlivější než jiné. JAR podle ministra jedná transparentně a zákaz cestování je v rozporu s normami a standardy WHO. Vláda JAR uvedla, že země je trestána za za to, že na novou variantu koronaviru upozornila. "Skvělé vědě by se mělo tleskat, a ne ji trestat," upozornil kabinet.

Řada států, již dříve reagovala na výskyt nové mutace zpřísněním podmínek vstupu na svá území, případně zrušením letů z těch regionů, kde se nová varianta už objevila.

Příjezdy do svých zemí v různé míře omezily například Nizozemsko, Itálie, Francie, Chorvatsko, Dánsko, Řecko, Německo, Švýcarsko USA, Kanada, Brazílie, Rusko ale i Česko. Do ČR je ode dneška omezen vstup z osmi afrických států.

Britský ministr zdravotnictví Sajid Javid dnes oznámil, že Británie odhalila dva případy varianty omikron. Jsou vzájemně propojené a mají souvislost s cestováním na jih afrického kontinentu. Úřady nyní provádějí další testy a také trasování případných kontaktů.

Nová varianta se s "velkou pravděpodobností" dostala také do Německa. Podezření na ní je u člověka, který se vrátil z JAR. Na twitteru to dnes uvedl hesenský ministr sociálních věcí Kai Klose. Na výsledky kompletního sekvencování úřady podle Kloseho stále čekají.

O podezření na výskyt nové varianty koronaviru dnes informovala také Česká republika, kde jedna z laboratoří ověřuje možný výskyt omikronu. Premiér v demisi Andrej Babiš na twitteru napsal, že prověřovaný vzorek patří ženě, která se vrátila z Namibie přes JAR a Dubaj, je očkovaná a má lehký průběh nákazy.

Nizozemsko oznámilo, že přes 60 cestujících, kteří v pátek přiletěli ve dvou letadlech z JAR do Amsterodamu, má koronavirus. Nyní úřady testují, zda se pasažéři nenakazili variantou omikron.

Spojené arabské emiráty dnes uvedly, že v zemi dostalo první dávku vakcíny proti covidu-19 už 100 procent z těch, kdo mohou být očkováni. Tamní ministerstvo zdravotnictví podle agentury AFP tvrdí, že jde o světové prvenství.

Varianta omikron se mimo jiné již objevila v Botswaně, Hongkongu, Izraeli a v Evropě první detekovaný případ oznámila v pátek Belgie. Omikron vykazuje mnoho mutací, které podle vědců možná vedou ke snadnějšímu přenosu. Podle WHO však potrvá ještě týdny, než bude jasné, jaké konkrétní důsledky mutace mají. Předběžné poznatky ukazují na zvýšené riziko reinfekce ve srovnání s jinými znepokojivými variantami. Přívlastek "znepokojivá" si dříve vysloužila rovněž nyní převládající varianta delta.